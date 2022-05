Juanma Moreno recurre a Ayuso para su batalla clave con Vox en Cádiz

En la campaña más personalista que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a llevar a cabo en toda su carrera política se ha buscado dos principales compañeros de viaje: el candidato por el PP piensa contar con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y Isabel Díaz Ayuso, su homóloga madrileña.

Fuentes del PP nacional indican que la presencia de Feijóo será limitada, con unas cuatro o cinco intervenciones, y probablemente no esté siempre acompañado de Moreno, al menos no necesariamente. Sin embargo, el caso de Ayuso es más particular. La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá sólo un par de apariciones sumadas en el mismo día, el primer martes de la campaña, «al menos de momento», precisan a Economía Digital desde su equipo. Y el lugar elegido no es baladí: la provincia de Cádiz.

Los actos tendrán lugar en Algeciras y Jerez, según ha podido saber este periódico. Algeciras es una plaza gobernada por el Partido Popular, pero Jerez, la ciudad más poblada de la provincia y una de las más en toda la comunidad autónoma, está regida por manos socialistas.

Ayuso, para romper la baraja

Según el último observatorio electoral de Economía Digital sobre las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, la clave del próximo gobierno en solitario de Juanma Moreno está en el baile de escaños que se pueda producir en Almería y Cádiz.

Las dos provincias cobran especial importancia para el presidente andaluz y para Feijóo, porque ambas pueden hacer que, finalmente, el PP no pueda sumar más escaños que toda la izquierda y que, por tanto, se vea forzado a dar cabida a Vox en un gobierno de coalición.

Almería, tradicionalmente, es la provincia que sociológicamente se distingue más en toda Andalucía. Pero Cádiz, no. Y ahí se va a focalizar el PP. Fuentes del equipo de Ayuso indican a este periódico que aunque Ayuso no hará ni dirá «nada especial o distinto» a lo que acostumbra, su valor para empujar a Moreno está fuera de toda duda: «Ella ha cosechado mucho resultado más allá de los votantes tradicionales, tiene experiencia en ensanchar y recuperar voto de Vox«.

Las predicciones demoscópicas dibujan un panorama cambiante. En la provincia de Cádiz, el PP alcanza 6 escaños en los mejores escenarios pero las últimas encuestas rebajan esas expectativas a 5. Ese escaño en juego podría hacer que Vox creciera de los 3 que parece tener asegurados a pelear por un cuarto representante. En ambos casos, el empuje de Vox hace que la ventaja de entre 2-3 diputados (incluso 5 en algunas encuestas) que tenía el PP sobre la suma de las izquierdas quede ahora más ajustada en el resultado final.

«Del socialismo se sale»

La idea, tanto para los equipos andaluces como madrileños, es la misma: hablar de Juanma Moreno y de su gestión, todo en clave andaluza. Anteponer el mensaje económico, de la Andalucía que podría ser con un nuevo mandato del PP, y no cometer los errores de la campaña de Castilla y León. Moreno ya ha hablado de su futura bajada fiscal para «competir con Madrid» y ha presumido en los últimos días de datos económicos.

El objetivo no es otro que pescar en el caladero de socialistas desencantados, que han perdido el miedo al PP pero que aún se lo tienen a la extrema derecha. Desde el PP-A mantienen la cautela con respecto a la candidata de Vox, Macarena Olona. Temen que pueda movilizar, y por eso no van a confrontar, ni van a entrar al trapo de sus soflamas.

«El Gobierno de Juanma Moreno ha cambiado para muy bien el rumbo de Andalucía, a pesar de los malos farios y las previsiones catastrofistas por los 40 años de PSOE«, deslizan desde el partido. «De estar liderando por la cola y dar noticias en negativo, de ser top 5 y sólo se habla de creación de empleo, de poseer el mayor número de autónomos de toda España, que han mejorado todos los datos».

En Madrid la sensación es la misma: «Le ha sentado muy bien a Andalucía la políticas de Juanma Moreno. Son un claro ejemplo que del socialismo se sale«, guiñan fuentes populares madrileñas.

Con quien no se contará para la campaña andaluza, tal y como ha avanzado 20 minutos, es con los expresidentes populares José María Aznar y Mariano Rajoy.