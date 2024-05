Junqueras deja que las bases de ERC decidan si sigue como presidente

El todavía presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, afirmó que la nueva etapa que se inicia en su partido, con su dimisión temporal y la renuncia definitiva de Marta Rovira como secretaria general, tiene como objetivo iniciar «un proceso de reconexión» con la sociedad catalana.

Junqueras aseguró que se siente «con fuerzas» para presentarse a la reelección en el próximo congreso del 30 de noviembre si recibe el «aval explícito y renovado» de los afiliados.

En una conferencia de prensa, explicó que para lograr esta «reconstrucción del diálogo», debe entablar una conversación con los militantes «en igualdad de condiciones» y no desde «un cargo determinado». Para ello, afirmó que «la mejor manera de hacerlo» es salir «a la calle» y hablar con cuantas personas sea posible como un militante más de ERC.

«Mi intención es contribuir en todo lo posible, siempre y cuando cuente con el respaldo de la militancia. ¿Por qué presenté mi dimisión ayer? Buscaba específicamente este respaldo, en igualdad de condiciones, cara a cara, entre mis compañeros de partido, entre los militantes […] para entender qué esperan de mí, en qué creen que puedo ayudarles, si es que creen que puedo ayudar en algo», declaró.

Junqueras reconoció que en las elecciones del domingo pasado se evidenció «una falta de sintonía» entre la dirección de ERC y la sociedad catalana, pero defendió la labor de su partido en la consecución de la amnistía, la eliminación del delito de sedición del Código Penal, el récord de inversión y las altas tasas de empleo.

Además, enfatizó que, «si la ciudadanía no valora tanto» estas medidas, tendrán que hacerles «entender» que lo que están haciendo «es realmente bueno», o bien «encontrar la manera» de que la ciudadanía les «devuelva la confianza» que han perdido.

Junqueras espera «el aval de la militancia»

El líder republicano expresó su sensación de ser «útil» y capaz de «construir» una narrativa compartida que «alcance a todos» y «convoque a la gente» y a «las mayorías» para trabajar en pos de «un objetivo común». Se mostró dispuesto a «contribuir» después de obtener el «respaldo de la militancia» desde cualquier ámbito posible.

«Sin embargo, no puedo hacerlo de manera efectiva ni sentirme legitimado si no cuento con un respaldo explícito y renovado de la militancia», continuó Junqueras. «Quiero saber qué esperan de mí», agregó, señalando que lo que busca «explícitamente» con su dimisión después de las elecciones europeas es convocar el congreso extraordinario en noviembre, un paso que «todos» dentro del partido estaban de acuerdo en dar.

Además, defendió la elección de la fecha del congreso porque permitirá «evitar» cualquier proceso electoral, ya sea una repetición en Cataluña o unas eventuales elecciones generales. Gracias a esto, este «proceso» podrá desarrollarse de manera «serena», «con calma» y «sin apuros».

Rechazo a las presiones

Cuando se le preguntó si había sentido alguna presión para dar este paso, Junqueras lo negó rotundamente y aseguró que siempre se ha sentido respaldado. Respecto a su liderazgo futuro, expresó su convicción de que «el único liderazgo relevante es el del pueblo de Cataluña con respecto a Cataluña» y «el de la militancia de Esquerra Republicana con respecto a Esquerra Republicana».

«El liderazgo de la militancia se manifiesta a través de los congresos. Por lo tanto, estoy encantado de que haya congresos y de que la militancia tenga la oportunidad de expresarse», continuó.

«Tengo la disposición de escuchar a todos para entender qué esperan de mí, si es que esperan algo. Y si no esperan nada, volveré a dedicarme a todas las actividades gratificantes que he realizado durante toda mi vida. Escribir libros y artículos, producir programas de radio y televisión o impartir clases, aunque estas últimas no podrán ser en universidades públicas debido a mi inhabilitación», agregó.

Junqueras declinó afirmar explícitamente si se presentará a la reelección como presidente de ERC, pero enfatizó que se siente «capaz» de realizar «cosas extraordinarias» junto con la militancia de su partido.

La investidura de Illa

Al ser preguntado sobre la sesión de investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, y la posición que tomará ERC, Junqueras no ofreció ninguna indicación y recordó que esas «decisiones» son tomadas por «los órganos del partido».

Sin embargo, al abordar las diversas interpretaciones internas, expresó a título personal que las fuerzas políticas que «han coincidido en hacer oposición» al Gobierno de Pere Aragonès durante «toda la legislatura» deberían ahora unirse para formar un Ejecutivo alternativo. En este sentido, mencionó directamente al PSC, Junts y los Comuns.