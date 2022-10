Junts opta por abandonar el Govern y dejar a ERC en minoría en Cataluña

Junts ha optado por abandona el Govern. Así lo ha decidido la militancia de la formación en una consulta interna, en la que se determinaba el futuro del partido en el Ejecutivo catalán, tras la crisis entre ERC y JxCat por el cese del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, por parte del presidente de Cataluña, Pere Aragonès.

Durante la consulta, que ha tenido lugar entre el jueves y el viernes, los 6.465 militantes de JxCat, con más de seis meses de antigüedad, podían votar de forma telemática si el partido se mantenía o salía del Govern.

«¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Catalunya?», era la pregunta planteada en la votación que ha contado con la participación del 79,18% de los militantes con derecho a voto. Mientras que el 55,73% de los votos ha sido para el ‘sí’, el 42,39% de los militantes ha votado ‘no’ y el 1,88% han sido votos en blanco.

Crisis en el Govern

Junts per Catalunya decidió dejar en manos de la militancia su continuidad en el Govern, tras el cese de Puigneró, por parte de Aragonès. El motivo fue la «importante pérdida de confianza» después de que no le informase sobre la cuestión de confianza que tenían preparada desde Junts per Catalunya.

«Es un paso que me duele, pero del todo necesario para fortalecer el Govern de Cataluña», expresó Aragonès en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. «Personalmente, deseo que Junts continúe formando parte del Govern porque considero que la labor del último año es buena», aseguró.

El exvicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. EFE / Julio Díaz (JxCat)

El anuncio del presidente de la Generalitat llegó después de la reunión extraordinaria del Consell Executiu, que finalizó sobre las 19.10 h y tuvo una duración de cerca de dos horas. Tras el encuentro, también se reunió con el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante más de tres horas para abordar la crisis del ejecutivo catalán.

Y es que, tan solo un día antes, Junts planteó en el Debate de Política General que Aragonès se sometiese a una cuestión de confianza si no concretaba cómo cumplir el acuerdo del Govern. El presidente lo rechazó y emplazó a sus socios de coalición a tomar una decisión «con celeridad» sobre su salida del Ejecutivo.

Consulta a la militancia

Tras estos sucesos, JxCat decidió convocar una consulta con sus afiliados el 6 y 7 de octubre para decidir el futuro de JxCat en la Generalitat. Desde que se hizo pública la pregunta que se formularía en la consulta, distintos dirigentes del partido expresaron abiertamente su posición.

A pesar de que el secretario general de JxCat, Jordi Turull, evitó pronunciarse acerca de su posición, sí se mostró a favor de romper con el Ejecutivo la presidenta de JxCat, Laura Borràs, así como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, y tres de los cuatro vicepresidentes de Junts, Josep Rius, Francesc de Dalmases y Aurora Madaula.

Por contra, mostraron su intención de permanecer en el Govern los consellers Jaume Giró, Victòria Alsina, Lourdes Ciuró y Violant Cervera; el exsecretario general del partido, Jordi Sànchez; los exconsellers Josep Rull, Quim Forn y Damià Calvet; el exalcalde Xavier Trias, y el diputado y secretario general adjunto de Junts, David Saldoni.