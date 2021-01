La EMA desaconseja retrasar la segunda dosis de la vacuna

La campaña de vacunación en Europa no ha empezado con buen pie. Mientras que algunos países han despertado las críticas por su lentitud, como es el caso de España o Francia, otros como Alemania y Bélgica, ante la falta de suministro, se han planteado administrar la primera inyección a más gente al principio y la segunda más allá de los 21 días prescritos. Pero esta idea ha levantado las alarmas en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Este organismo, encargado de la evaluación técnica de las vacunas en la Unión Europea, desaconseja retrasar más de 42 días el segundo pinchazo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. “Los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta siete días después de su segunda dosis”, ha indicado en declaraciones a Efe la portavoz de la EMA, Sophie Labbe.

“Los vacunados no pueden estar completamente protegidos hasta siete días después de su segunda dosis” Sophie Labbe, portavoz de la EMA



No obstante, la EMA no prohíbe alargar hasta los 42 días la administración de la segunda dosis. Si bien la información del producto no define explícitamente el límite superior para el tiempo entre dosis, Labbe ha puntualizado que las recomendaciones especifican que la evidencia de eficacia se basa en un estudio en el que la administración de dos dosis se realizó con 19 a 42 días de diferencia.



“Cualquier cambio requeriría una variación de la autorización de comercialización, así como más datos clínicos para respaldar dicho cambio; de lo contrario, se consideraría como ‘uso no indicado en la etiqueta'”, añadió la portavoz de la EMA.

Europa sufre la escasez de suministro

Una interna de la Residencia Mixta de Gijón antes de recibir la vacuna. EFE/ J. L. Cereijido Pool/Archivo



Ante la escasez inicial de vacunas mientras se aumenta la capacidad de producción, y a expensas de que se vayan autorizando en la UE otras vacunas como la de Moderna o la desarrollada por la Universidad de Oxford y Astrazeneca, hay países que se plantean modificar sus estrategias de vacunación.



La Comisión Europea, que en última instancia aprueba la distribución de las vacunas en entre los Estados miembros siempre que la EMA considere que los prototipos son eficaces y seguros, había evitado entrar en el debate clínico sobre las dosis y había trasladado esa decisión médica a la agencia reguladora.

El virólogo Pierre Van Damme plantea suministrar la segunda dosis a los 6 meses



Ante la mayor transmisibilidad de la variante británica de la Covid-19, el virólogo belga Pierre Van Damme, que forma parte del grupo de trabajo de Bélgica sobre el coronavirus, planteó incluso que se administrara sólo la primera dosis para inmunizar al mayor número posible de gente, o dejar la segunda para seis meses después, cuando haya producción suficiente, si bien esa idea ha sido descartada.



También el Reino Unido, que ya no es Estado miembro de la UE y no está sujeto a las decisiones de la EMA sino de la regulación de la británica Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, en inglés), estudia concentrar la vacunación en las primeras dosis y postergar la segunda inyección.