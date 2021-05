La Unión Europea analizará la vacuna china de Sinovac

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado este martes una revisión de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la empresa farmacéutica china Sinovac con el objetivo de analizar si cumple con los estándares europeos de seguridad, eficacia y calidad.

A partir de los resultados de los análisis de ‘Vero Cell’ nombre comercial que se le ha dado a esta vacuna, la EMA podría respaldar su uso en la UE. No obstante, no es necesaria la aprobación de la EMA para que los estados miembros inoculen a sus ciudadanos con vacunas contra la covid-19. De hecho, Hungría ya vacuna con la Sputnik V, la vacuna desarrollada en Rusia, que aún no ha recibido el aprobado de la EMA.

Según la institución sanitaria, se ha procedido a llevar a cabo esta revisión basándose en “los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos”. Dichos estudios sugieren que la vacuna efectivamente desencadena la “producción de anticuerpos” que se dirigen contra el Sars-CoV-2, el virus que provoca la covid-19.

La vacuna contiene virus SARS-CoV-2 inactivado, por lo que no puede causar la enfermedad, no así como una respuesta inmunológica del cuerpo que actúa ante la presencia del virus. En este sentido, la vacuna está mezclada con un adyuvante, una sustancia que ayuda a potenciar “el sistema inmunológico de quien la recibe y a producir anticuerpos contra le virus”.

La vacuna de Sinovac es una de las profilaxis chinas más exportadas a países extranjeros. En este sentido, se ha utilizado en países como Brasil, Colombia, Chile o Ecuador, en América Latina, en Turquía, China Tailandia o Camboya en Asia y Albania en Europa.