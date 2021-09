Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Pedro Sánchez estalla ante el descontrol de la mesa diálogo

Moncloa estalla contra el independentismo por no consensuar los contenidos para la mesa de diálogo. El independentismo no quiere ‘comprar’ a Pedro Sánchez la famosa ‘Agenda para el reencuentro’ que ya ofreció al ex president Quim Torra y Moncloa, por su parte, no quiere ni oír hablar de amnistía ni de referéndum. A unos días de celebrarse el encuentro, la mesa continúa oficialmente sin fecha ni contenidos.

2. Junts reclamará el regreso de Puigdemont en la mesa de diálogo

Junts per Catalunya estructuró este lunes cómo quiere que sea la mesa de diálogo y acuerda pedir al Gobierno un imposible: allanar la vuelta del ex presidente Carles Puigdemont.

3. Los sindicatos se suman al llamamiento de los empresarios por la ampliación del aeropuerto de El Prat

El discurso de la patronal y los sindicatos se alinea con la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Aunque con matices, Comisiones Obreras y UGT coincide con el de los empresarios en la necesidad de no dejar escapar una inversión de 1.700 millones de euros que podría convertir la instalación catalana en el “hub aeroportuario del Mediterráneo”, a su juicio. Todavía mantienen la esperanza de un acuerdo sobre la campana que no aparque la obra hasta 2026.

4. La reforma de las pensiones de Escrivá divide a los autonómos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado la negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y las organizaciones de autónomos para retomar los puntos pendientes de la primera parte de la reforma de pensiones ya aprobada, como las pensiones de las parejas de hecho, la cotización de becarios o el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

5. Caixabank comunica a sus empleados si están afectados por el ERE

Caixabank y los sindicatos celebran este viernes 17 de septiembre la segunda comisión de seguimiento del ERE. La negociación se cerró el pasado 1 de julio, y el plazo de solicitudes para acogerse al plan de salidas se extendió desde el 16 y hasta el 30 de julio.

6. Unicaja dilatará hasta fin de año la negociación del ERE

Unicaja ha anunciado a su plantilla un procedimiento de despido colectivo o ERE, previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, motivado por la fusión con Liberbank. Se desconoce a cuanta gente afectará, el banco malagueño ultima el informe técnico y ha convocado a los sindicatos el próximo miércoles 22 para dar detalles sobre ello.

7. La mitad de empresas prevé contratar antes de final de año

Un 54% de directivos españoles prevé aumentar su plantilla entre octubre y diciembre, sobre todo en hostelería y construcción, tras el mayor impacto de la crisis en estos sectores

8. Vecinos de Sant Andreu boicotean la expansión del puerta a puerta de Colau

El ‘porta a porta’ sigue adelante en Sant Andreu pese a la oposición vecinal. El polémico proyecto de recogida de basuras empieza su segunda fase en la zonas del barrio que están pendientes. Ya no habrá más contenedores, solo las criticadas bolsas traslúcidas con microchip y calendarios para los residuos. Los vecinos hacen campaña para evitar que se aplique.

