Junts amaga con dejar a solas a ERC en la próxima mesa de diálogo

El independentismo planifica su estrategia de cara a la mesa de diálogo con el Gobierno a escasos tres días del cónclave. La incógnita sobre si Pedro Sánchez participará o no en la reunión mantiene en vilo a Junts.

La Ejecutiva del partido se reunió este lunes y según cuentan fuentes presenciales a Economía Digital, varios dirigentes se levantaron para asegurar que es una completa “falta de respeto” que todavía no sepan si Sánchez participará en el cónclave. De ahí que hayan propuesto que Pere Aragonès no acuda o que “se levante y abandone la sala” si el presidente del Gobierno no aparece en la reunión.

Leer más: La mesa de diálogo se reunirá en una semana en Barcelona

La portavoz de Junts, Elsa Artadi, lo tiene claro: “Es por dignidad institucional”, declaró. Pero a puerta cerrada también se tomó otra determinación que afecta, incluso, a los socios de ERC en el Govern.

En función de cómo se desarrolle esta reunión, la formación independentista valorará en otra Ejecutiva si “merece la pena” seguir sentándose en la mesa de diálogo o dejar sola a ERC con el constitucionalismo.

Junts: “A la mínima nos salimos y punto”

Desde Junts llevan días poniendo en entredicho la mesa de diálogo. El sector más radical del ‘ala Puigdemontista’ ya avanzó hace un mes que “no serviría para nada” pidiendo adelantar la fecha de los dos años a Aragonès para avanzar con la vía unilateral.

Lejos de silenciarse estas voces, el no-acuerdo de la ampliación del Prat han amplificado más este discurso y este lunes en la Ejecutiva del partido se pudo escuchar a miembros de la dirección asegurando que “no hay que fiarse” del Gobierno y “a la mínima nos salimos y punto”.

La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, en rueda de prensa. Foto: JxCat (Julio Díaz)

Este discurso viene a corroborar el aviso que el propio secretario general del partido, Jordi Sànchez, dio a Aragonès: “No podemos seguir con la bondad de dar apoyo y estabilidad del Gobierno“.

Sànchez pidió el pasado jueves al presidente de la Generalitat una reunión para abordar la coordinación en la Cámara Baja y desde Junts apuntan que “todavía estamos esperando”.

Desde el partido no quieren adelantar quién configurará la delegación catalana, que estará formada por seis personas, porque siguen insistiendo en conocer primero la confirmación del presidente del Ejecutivo central. La presencia del ‘vicepresident’ Jordi Puigneró, por lo tanto, también está en el aire. “Parece que tenga ganas de humillar”, comentó Artadi sobre Sánchez.

Los ‘Junteros’ comienzan a conformar su relato en contra del cónclave y responsabilizando a sus socios de ERC, por si sale mal y tuviesen que abandonar.

Así este lunes, la líder posconvergente declaró que la mesa de diálogo surgió de un acuerdo por la investidura de Sánchez entre ERC y el PSOE “de espaldas y en secreto al independentismo” y, por lo tanto, dijo, “que funcione es responsabilidad en primera instancia de los que lo pactaron”.

Según Artadi, el Gobierno “no tiene incentivos para llevar a cabo una negociación creíble y seria” y, la prueba, es que sólo se ha celebrado una reunión, en febrero del 2020, olvidando la pandemia.

En la Ejecutiva de Junts también hubo alguien que propuso que se siente el propio Sànchez, pese a no ser miembro del Govern. Un requisito que ambos gobiernos ya pactaron dejando fuera a Oriol Junqueras y a Carles Puigdemont.

Mientras, los republicanos siguen pasando de puntillas por todas aquellas cuestiones que todavía tienen que perfilarse de cara a la mesa de diálogo. Ni se ha puesto fecha oficialmente, nadie exhibe el contenido ni si quiera se sabe si el presidente del Gobierno acudirá. Pero todos dan por seguro en privado que “será esta semana”.