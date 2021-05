Los expertos que evalúan la gestión de la pandemia concluyen que fue “un desastre evitable”

Las trágicas consecuencias del coronavirus se podrían haber evitado. Incluso la propia pandemia. Esta es la conclusión principal a la que ha llegado un comité de expertos independientes creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, tras ocho meses de investigación de por qué la Covid-19 llegó a cada rincón del planeta, ha determinado que tanto la propia agencia sanitaria como los gobiernos de los países fallaron en la gestión.

“El sistema actual falló en protegernos de la pandemia de la covid-19. Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica, que podría ocurrir en cualquier momento”, ha explicado este miércoles la copresidenta del Panel Independiente de expertos de Preparación y Respuesta a la Pandemia , y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, al presentar el informe.

“El sistema actual falló en protegernos de la pandemia de la covid-19. Y si no actuamos para cambiarlo ahora, no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica” Helen Clark

El documento destaca que la reacción de las autoridades fue “demasiado lenta y demasiado dócil”. Culpa de ello a un liderazgo político mundial que ha estado ausente y que, como resultado, ha provocado un “desastre mundial”. Y añade que, lo peor de todo, es que era evitable. Estos descubrimientos se expondrán a finales de mayo en la Asamblea de la Salud.

Varios sanitarios trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos de Coronavirus del Hospital de Galdakao (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña/Archivo

Tras 160 millones de contagiados y 3,3 fallecidos a causa del coronavirus a día de hoy, el objetivo de este informe es sacar conclusiones de los errores para evitar futuras pandemias. “Si no nos tomamos en serio este objetivo, condenaremos al mundo a sucesivas catástrofes”, aseguran los autores del texto.

Y añaden: “Las instituciones actuales, públicas y privadas, no han conseguido proteger a la población de una pandemia devastadora”. Y lo más preocupante es que, según el sistema actual, no se podría esquivar una nueva catástrofe sanitaria. “Si no cambia, no evitarán una en el futuro”, han concluido.

Los expertos proponen elaborar un fondo para enfrentar futuras pandemias

Por todo ello, el grupo de expertos ha dejado claro que es necesario contar con un mecanismo fuerte de financiación capaz de desembolsar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares a corto plazo en caso de emergencia. Esta es la propuesta que ha realizado el equipo creado por la OMS.

La idea es que cada año se movilicen entre 5.000 y 10.000 millones de dólares durante los próximos 10-15 ejercicios. De esta forma se podría mantener una capacidad de respuesta continua a cualquier amenaza de pandemia. No obstante, en el caso de que irrumpa una nueva pandemia, este mecanismo debería movilizar diez veces tales cantidades.

El panel de expertos propone la creación mecanismo fuerte de financiación capaz de desembolsar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares

Para ello se adelantaría lo que cada país se comprometa a aportar para no perder un tiempo que redunda en la propagación del agente pandémico, sea un virus u otro tipo de patógeno, ha informado Efe.

Para determinar cuáles deben ser las cantidades adecuadas, el panel de expertos se ha basado en un cálculo simple que consiste en comparar tales cantidades con los siete billones de dólares que el mundo perdió únicamente en 2020 a causa de la crisis sanitaria, a lo que habrá que sumar el impacto económico durante este año y los siguientes.

Los expertos plantean la creación un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud

Entre sus recomendaciones, los expertos destacan que este mecanismo que proponen para enfrentar futuras pandemias sería independiente de la OMS y estaría supervisado por el denominado Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud, otro organismo que plantear crear para mantener el compromiso de los políticos ante las emergencias sanitarias.

Uno de los problemas que se destaca en el informe es que los países exigen mucho a la OMS. Sin embargo, le niegan autoridad y la financiación que recibe el organismo es insuficiente para ofrecer respuestas que estén a la altura.

Por lo tanto, el panel de expertos propone poner fin al modelo que permite a los países hacer contribuciones condicionadas a la OMS, por ejemplo, para financiar un área de salud en particular, y que los Estados aumenten sus contribuciones obligatorias. Actualmente, los dos tercios del presupuesto de la OMS se cubren con contribuciones voluntarias de los países, ha informado Efe.