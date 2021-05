Solo el 0,02% de las vacunas covid causó efectos secundarios graves

Los casos de trombosis ocasionados por algunas de las vacunas contra el coronavirus han puesto a prueba la confianza de los españoles en estos fármacos que pueden poner fin a la pandemia. Sin embargo, de las más de 14,2 millones de dosis que se han inoculado hasta el momento, tan solo se han notificado 17.297 acontecimientos adversos, lo que supone el 0,12% y, de ellos, 3.171 fueron graves, un 0,02 sobre el total de las inyecciones administradas y un 18,3% respecto a las comunicaciones adversas.

Así queda reflejado en el quinto Informe de farmacovigilancia sobre vacunas covid-19 publicado este martes por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Y con los diez acontecimientos adversos más frecuentes tan se refiere a síntomas comunes tras recibir cualquier vacuna, como son la fiebre, cefalea, mialgia, dolor en la zona de vacunación, malestar, náuseas, escalofríos o fatiga.

Y, pese a que el antídoto de Astrazeneca es el que ha cargado con la etiqueta de ser “la vacuna mala”, no es la que más contingencias adversas ha provocado, sino que es superado por la inyección de Moderna, la gran desconocida de la que apenas se habla.

Hasta un 0,19% de los efectos adversos los han notificado los inmunizados con el remedio de la farmacéutica estadounidense. Le sigue Astrazeneca, con un 0,13% y Pfizer, con un 0,10%. De momento, la de Johnson & Johnson no ha registrado ningún acontecimiento adverso ya que tan solo se han administrado 7.700 sueros.



En el informe, al que ha tenido acceso Efe, la AEMPS precisa que los datos que se presentan “recogen las notificaciones recibidas de efectos adversos ocurridos tras la vacunación frente a la covid y no se pueden considerar reacciones adversas debidas a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal con su administración”.

Las fichas de Astrazeneca y J&J incorporan la aparición “muy rara” de trombosis

El organismo también ha explicado que, tras la revisión de los datos de seguridad disponibles, se incorpora a la ficha técnica de AstraZeneca y Johnson & Johnson la aparición “muy rara” de trombosis acompañada de trombocitopenia en lugares poco habituales como los senos venosos cerebrales y venas esplácnicas.

Además, se añade al prospecto de la vacuna de la farmacéutica británica la “asociación de la vacuna con la aparición de síndrome de fuga capilar tras haberse notificado algunos casos aislados”.

Un sanitario prepara las dosis de la vacuna contra la COVID-19, AstraZeneca,en un centro de vacunaciones en Nápoles,Italia, hoy 13 de Abril de 2021. EFE/EPA/CIRO FUSCO

En el caso de Pfizer, se añaden a la ficha posibles reacciones cutáneas y prurito (poco frecuente) y urticaria (de frecuencia rara), así como la inflamación localizada después de la vacunación en personas que han recibido previamente inyecciones de relleno de cara.

Según el informe de farmacovigilancia de la AEMPS, hasta el 25 de abril, el 70% de las dosis administradas correspondieron a Pfizer, el 24% a Astrazeneca (Vaxzevria), el 6% a Moderna y menos del 1% a Janssen.



La mayoría de las notificaciones corresponden a personas de entre 18 y 65 años (92%) y mayoritariamente a mujeres (81%). Y, mientras que el 80% de las notificaciones han sido comunicadas por profesionales sanitarios, el 20% por los ciudadanos.

La vacuna de Pfizer registra el 0,10% efectos adversos

De la fórmula de fórmula de Pfizer se han notificado un total de 10.892 efectos adversos -0,10 % del total de dosis- de los que 1.734 fueron considerados graves. La fiebre supone el 40% de los efectos, la cefalea el 30%, la mialgia el 22% y el dolor en la zona del pinchazo, el 15%, seguido del malestar, con un 12%.

En todo caso, subraya el informe de farmacovigilancia, son “acontecimientos pasajeros que pueden aparecer en los primeros días tras la vacunación”.

El 84% de las personas que sufrieron efectos secundarios con Moderna son mujeres

De la vacuna de Moderna se han registrado un total de 1.780 notificaciones de acontecimientos adversos una vez recibido el suero, de las que 237 fueron graves.



La mayoría de los casos corresponden a mujeres (84%) y a personas de entre 18 y 65 años (94%). De nuevo son la fiebre (el 51%), el dolor de cabeza (34%), mialgia (24%), dolor en la zona de vacunación (18%), escalofríos (12%) y malestar (12%), los más notificados.

Astrazeneca ha registrado 1.186 reacciones graves

Hasta el 25 de abril, se han registrado un total de 4.559 notificaciones adversas tras la administración de la vacuna. De ellas, 1.186 fueron consideradas graves. La mayoría de las notificaciones corresponde a mujeres (75%) y a personas de entre 18 y 65 años, el 99%.

Los trastornos más habituales son fiebre o escalofríos seguidos de trastornos en el sistema nervioso (mayoritariamente cefaleas o mareos) y del sistema músculo-esquelético (artralgia y mialgia).

La vacuna de J&J no ha registrado ningún efecto adverso

De ls vacuna fr J&J se han administrado 7.768 dosis hasta el 25 de abril. En este periodo no se han registrado notificaciones de efectos adversos tras recibir el suero.