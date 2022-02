Mañueco presiona a Casado y pide una solución al conflicto en el PP

Las preguntas y declaraciones sobre la crisis que hace temblar los cimientos del Partido Popular no paran de sucederse este lunes por la mañana. En este caso, el presidente del PP en Castilla y León y candidato a presidir la Junta de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que en el PP hay «un problema que debe atajarse de manera inmediata”.

Tras mantener una reunión con el PSOE sobre la gobernabilidad de la Comunidad y preguntado por la situación de su partido, Fernández Mañueco ha avanzado en rueda de prensa, que trasladará a la dirección «la voz de la gente del PP de Castilla y León».

Leer más: El PP de Casado pierde 19 escaños y es superado por el PSOE por la guerra con Ayuso

Gente que, según él, «quiere una solución rápida, inmediata y eficaz que apueste por la unidad». Asimismo, Fernández Mañueco ha expresado que la «lealtad» con su presidente nacional le obliga a trasladarle a él en privado cuál es su opinión y no en público.

Por su parte, otro de los barones del Partido Popular, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado su llamamiento a la “unidad” dentro del PP. Así, prácticamente en la línea que el resto de todos los líderes regionales, ha hecho hincapié en retomar el trabajo de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos que, en su opinión, no están interesados en los “problemas internos” del partido.

López-Miras descarta pedir dimisiones

En declaraciones a los periodistas durante una visita a un colegio de Murcia, López Miras ha dicho que ha sido “de los más claros” a la hora de pronunciarse. Además, ha recordado que el pasado domingo ya defendió la actuación de la dirección general del PP, descartó pedir dimisiones y también adelantar el congreso nacional del partido, previsto para el mes de julio, en el que se designará al presidente de la formación.



“Ya he dado mi opinión y la mantengo, he sido de los barones más claros, y he dicho lo que pienso, que es momento de trabajar en lo que demandan los españoles”, ha insistido. Sobre la concentración el domingo pasado a las puertas de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha remitido al comunicado oficial emitido por la dirección del partido, y ha asegurado que no ha hablado estos días con ella.



Mientras se está celebrando la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular para atajar esta crisis, López-Miras tampoco se ha pronunciado sobre si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, debería dar un paso adelante en esta crisis o sobre la intención de José Luis Martínez-Almeida de dejar la portavocía del PP. Sin embargo, sobre la caída en las encuestas ha abogado por “seguir trabajando” para que la formación vuelva a liderarlas.