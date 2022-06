Moncloa se aferra al PP para poder cumplir con Biden: Robles llamó a Pons para pedirle apoyo

El PSOE parece haber encontrado un insólito compañero para poder cumplir con su acuerdo con EEUU, la ampliación de Rota pactada por Pedro Sánchez con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los prolegómenos de la cumbre de la OTAN. Porque, tras el portazo de su socio de coalición, como informó Economía Digital, su salvación parlamentaria pasa por el Partido Popular.

Tal y como ha avanzado El Confidencial y ha confirmado este periódico de fuentes oficiales de Génova, este miércoles se produjo una llamada entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el vicesecretario de Institucional popular, Esteban González Pons. En ella, Robles le solicitó su refrendo para que la medida de aumentar los efectivos militares en la base norteamericana de Cádiz aumenten en dos destructores.

Lo cierto es que, según comentan fuentes de la dirección del partido, la comunicación no tuvo ningún detalle que ya no fuera público: fue, exclusivamente, la escenificación de esa solicitud de apoyo. Fue «poco concreta». La llamada duró unos minutos y en ella no se trató ningún tema más allá: ni siquiera mentó la ministra de Defensa la propuesta de pacto de Estado en materia de seguridad y defensa que el PP propuso hace una semana, que remitió a Moncloa y del que, aún y por el momento, no han recibido siquiera acuse de recibo.