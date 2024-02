Montero choca con Page por sus críticas a la derrota del PSOE en Galicia

La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, consideró este martes que son «incomprensibles» las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, sobre los resultados electorales en Galicia porque debe saber «cuál es la camiseta que uno lleva».

Así lo dijo en declaraciones en la SER recogidas por Servimedia después de escuchar las palabras de Page en las que afirmaba que «si el PP hubiera perdido la mayoría (en Galicia), el ganador hubiera sido Puigdemont». Y añadió: «Me alegro de que no haya ganado Puigdemont».

Montero apuntó que desconoce el «contexto» de las palabras de Page pero dijo que «uno siempre tiene que saber cuándo su equipo juega» y «cuál es la camiseta que uno lleva».

«Uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios y, por tanto, yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad», sentenció Montero en su mensaje a Page.

En su análisis sobre el resultado electoral del PSOE en Galicia, Montero insistió en la idea de que han tenido «al mejor líder natural que se puede tener en Galicia», con su candidato José Ramon Gómez Besteiro, pero señaló que no tuvo tiempo para consolidar su proyecto.

Reconoció que el «éxito» de la campaña del BNG fue el de «erigirse» en el «motor del cambio que se quería impulsar en Galicia» y que, por tanto, «parte» del electorado del PSOE es un «voto prestado» para el Bloque de manera que «cuando el Partido Socialista vuelva a vertebrar este proyecto con Besteiro», tendrán «capacidad de recuperar no solo ese voto sino de atraer a sectores progresistas que se han quedado en casa». Porque, dijo, el «cambio» solo llega cuando el PSOE es el partido «hegemónico» en la alternativa.

«El gran problema que tenemos en elecciones autonómicas es que hay un parte de nuestro voto que no acude a las urnas, bien porque entienda que no hay grandes posibilidades de cambio o bien porque no tenga la conciencia de que esas elecciones son tan importantes como unas generales», reflexionó la ‘número dos’ del PSOE.

Sobre la situación del PSOE en los territorios, Montero ahondó en la idea de que en Galicia, con el peor resultado, se han quedado con el 14% del electorado mientras que el PP está en el 4% en Cataluña y el 6% en País Vasco, para reforzar la idea de que el PSOE es un partido con «implantación territorial» con un «proyecto único» que tiene que estar «al servicio» de cada uno de los territorios.