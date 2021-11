Pablo Casado pide ayudas de 1.000 millones para La Palma mediante enmiendas a los PGE

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez ayudas directas de 1.000 millones de euros para paliar los efectos del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, a través de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A pesar de que Casado apoya todas las ayudas decididas por el Ejecutivo, ha señalado este viernes, durante su segunda visita a la La Palma, que no se entiende que los presupuestos del Estado no incluyan partidas territorializadas para la isla. Asimismo, el presidente del PP ha defendido que las ayudas aprobadas “cuanto antes” y no se retrasen.

“Todos los partidos vamos de la mano” en la emergencia volcánica de La Palma. “No hay colores políticos, vamos a arrimar el hombro para que las ayudas lleguen cuanto antes, el Gobierno de España tiene nuestro apoyo para que esa ayudas lleguen urgentemente”, ha manifestado Casado.

Pablo Casado ha afirmado que el Gobierno de España tiene “todo el apoyo” del PP para que esas ayudas aprobadas por decreto lleguen “urgentemente” porque “no hay tiempo que perder”, ya que hay “siete mil familias afectadas y mil familias que lo han perdido todo”.

“El Gobierno no tiene ninguna excusa para oponerse”, porque esas ayudas van a cargo de los fondos europeos, “que están justificados para estas catástrofes”, ha explicado Pablo Casado. Dichas ayudas propuestas por el PP irían para la reconstrucción de infraestructuras, carreteras, infraestructuras turísticas, ayudas a la inversión, créditos a autónomos, transporte y sector agrícola y pesquero, entre otras partidas.

El presidente del PP, Pablo Casado (d), acompañado por el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (c). EFE/ Luis G. Morera

Estas declaraciones se producen día después de que el Congreso convalidase el decreto que contiene un paquete de ayudas por un importe de casi 214 millones de euros para paliar los daños provocados por la erupción de La Palma con el apoyo de todas las formaciones políticas en la Cámara Baja, a excepción de Vox, que se abstuvo.

Por su parte, el presidente insular, Mariano Hernández Zapata, también del Partido Popular, ha agradecido a Pablo Casado la colaboración así como la declaración institucional del Congreso de los Diputados a favor de la isla y anunció que el Cabildo ya ha empezado el procedimiento de pago de las donaciones solidarias recibidas, unos pagos que confió en seguir ampliando.