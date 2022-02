Parera renuncia a su escaño en el Parlament entre críticas a la hostilidad de PP y Cs

Eva Parera ha confirmado que abandona el escaño como diputada independiente del PP de Cataluña: “Nunca me he aferrado a un cargo y hoy no va a ser la excepción”. La ya ex parlamentaria ha lanzado críticas indirectas contra su hasta ahora formación hermana y también contra Cs: “Valents está poniendo nerviosos a muchas personas y no podemos estar perdiendo el tiempo».

Parera ha insistido en construir una alternativa constitucionalista “al populismo y al nacionalismo”, y ha recordado que su objetivo no tiene vocación de salir de Cataluña, sin pretender hacer el salto a la política nacional como hizo Ciudadanos en su momento, de la mano de Albert Rivera.

Parera ha reconocido el tono amistoso con Alejandro Fernández, al que ha definido como «amigo»: «Seguimos manteniendo una relación excelente». Sobre las acusaciones de usar el PP como plataforma, ha asegurado que ella «ya tenía un partido cuando me sumé y yo ya representaba a otra formación política. Me incorporo como independiente porque ya tengo un partido».

Aviso al constitucionalismo: «Los resultados no son buenos»

La portavoz de Valents ha advertido de los malos augurios electorales: «Los resultados no son buenos y creo que las formaciones políticas hoy existentes no entienden o no acaban de comprender que nos está pidiendo la ciudadanía. No me he movido ni un centímetro de dónde estaba cuando di el sí para incorporarme y quiero trabajar por la unidad constitucionalista».

«Tengo muy claro qué quiero y quién es mi adversario político, y ni Cs ni el PP son mis adversarios, son mis aliados y no entraré en esta guerra. Si el PP considera que para avanzar es mucho mejor que renuncie al escaño, pues lo hago. Yo lo que quiero es tejer relaciones y candidaturas conjuntas. No quiero hacer una OPA a nadie, quiero dar una respuesta a la ciudadanía».

El malestar del PPC con Parera

Aunque la irrupción de su partido ha causado tensiones con el PP y Cs, al nutrirse de antiguos cargos de ambas formaciones políticas, Parera insiste en que ahora, con la renuncia, no se está más lejos de conseguir su voluntad de tejer una coalición electoral única, y ha insistido en que las personas que se suman a su formación.

Dirigentes del PP habían manifestado tanto en público como en privado su malestar porque Eva Parera mantuviera el acta de diputada pese a estar forjando un nuevo partido, que pretende ser un reflejo de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Los populares aspiran a presentarse con su marca, pese a los vaivenes que se han producido en Cataluña.