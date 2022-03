El PP de Cataluña confía en el ‘efecto Feijóo’ para neutralizar a Vox, Cs y Valents

Feijóo trae un aire de esperanza al PP de Cataluña. Tras la crisis nacional y las guerras internas autonómicas, los aires del todavía presidente de la Xunta inundan a los militantes catalanes de esperanza. Un discurso propio y «sólido», que esperan que frene a Vox y engulla a Cs –y a embriones como Valents– en un discurso que pasa de la resignación a la ofensiva.

«Ha sido muy traumático, porque veníamos de una época donde ser amigo de Teodoro García Egea te daba más poder del que tenías, y eso ahora cambia», apuntan fuentes de la dirección del PPC. «Somos cuatro y somos muy complementarios, las virtudes de uno no las tiene otro, y podemos sumar», defienden.

El primer termómetro del nuevo PP, que contó con un aforo de 600 personas y obligó al partido a cambiar el acto a una sala más grande, da esperanzas a un partido que acumula sonoros fracasos electorales: «Hacía años que no veía esto, la gente reaccionó muy bien, con mucha ilusión, el hecho de que sea un congreso de unidad lo ha hecho distinto del de hace cuatro años».

Apelación al voto útil para gobernar

«La seriedad que transmite Feijóo y la imagen de una credibilidad de que se puede entrar a gobernar mañana mismo» son, para dirigentes del PPC, una valiosa moneda que puede agrupar a Vox. «Hay a una parte de votante más radical que das por perdido, pero hay otra que puede ver a Feijóo como una opción útil para gobernar y volver al PP», explican.

«Casado ha dado muchos bandazos, y Feijóo tiene cara de presidente, tú lo ves en Moncloa, no te lo puedes no imaginar ahí, ha sacado mayorías absolutas en Galicia y eso hará que mucha gente que dudaba se vea atraída», defienden. Además, creen que podría rascar votos de la abstención, de centristas del PSC y de la antigua órbita de la CiU no-independentista.

Una jugada que permitiría al PP no gobernar en Cataluña, pero sí recuperar una posición clave que tuvo en etapas previas al procés independentista, cuando los populares llegaron a ser la muleta de Artur Mas en la época que llevó a cabo los recortes y les llegó incluso a colocar como tercera fuerza parlamentaria.

«Aquí no se trata de hacer el discurso de otro, se trata de tener propio discurso, nuestro proyecto es diferente del de Vox y lo que tenemos que explicar al electorado es por qué es útil el voto al PP», explican otras fuentes de la formación conservadora, que creen que tildan al voto de Vox como de «resignación» y «reactivo».

Además, creen que la fuerza del PP en Cataluña será clave para la gobernabilidad de España: «Tener fuerza en Madrid quiere decir tener fuerza en todas las autonomías». Preguntados por Valents, insisten en que este proyecto tan solo representa a un 0,1% en las encuestas e ironizan: «Estos intentos de UPN catalanas ya ves como están».

El apoyo a Alejandro Fernández

Aunque Feijóo no hizo ninguna mención explícita de apoyo a Alejandro Fernández, desde el PP sí que creen que el actual mandatario del partido a nivel autonómico –que contaba con las hostilidades de la anterior cúpula de Génova– ha recibido un gran balón de oxígeno: «Sale muy reforzado».

El presidente gallego llegó a referirse a Fernández como «Alejandro el magno», en un discurso en el que las bromas y la complicidad entre ambos era constante. «Aquí subidos me vengo arriba y me llego a imaginar que me votan tanto como a él, y es una sensación muy agradable que te agradezco«, llegó a decir en tono desenfadado el dirigente catalán.

El PPC exhibió una inusual imagen de unidad. Además de Alejandro Fernández, también estaba su número dos, Santi Rodríguez. También, los exdelegados del Gobierno en Cataluña Enric Millo y María de los Llanos de Luna; la eurodiputada Dolors Montserrat; el exalcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol; y el portavoz del partido en Barcelona, Josep Bou; entre otros.