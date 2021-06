Podemos avisa al PSOE que no se limitará a congelar los alquileres: “El acuerdo era bajarlos”

El Ejecutivo de coalición se ha puesto de acuerdo esta semana para congelar los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Sin embargo, a pesar de este avance para elaborar la nueva Ley de Vivienda, Podemos ha advertido que no se lo pondrá fácil al PSOE.

“Hablar ya de regular los alquileres es un avance”, ha reconocido este sábado la portavoz de Vivienda en el Congreso de la formación morada, Pilar Garrido, quien ha definido esta iniciativa como “un punto de partida”.

Leer más: PSOE y Podemos acuerdan congelar los precios de los alquileres en zonas tensionadas

Sin embargo, ha defendido “ir más allá”.”No sólo se trata de congelar precios, sino que se plantee la posibilidad de bajarlos en zonas tensionadas donde ha subido de forma desproporcionada el alquiler y hay rentas abusivas”, ha aseverado.

“No sólo se trata de congelar precios, sino que se plantee la posibilidad de bajarlos en zonas tensionadas donde ha subido de forma desproporcionada el alquiler y hay rentas abusivas”

La dirigente ha recordado que ese fue el acuerdo al que llegó con su socio para sacar adelante los presupuestos de 2021 y espera que se cumpla.

Leer más: PSOE y Podemos acercan posturas sobre la Ley de Vivienda pero se enrocan en los incentivos

Pero de momento los compromisos que pactaron PSOE y Unidas Podemos van con retraso. Estaba previsto que la nueva Ley de Vivienda estuviera aprobada ya en febrero. Cuatro meses más tarde continúan en la fase de negociación ante las numerosas discrepancias.

Garrido: “Lons incentivos no funcionan”

El PSOE, con el ministro José Luis Ábalos liderando las conversaciones, está en contra de regular los precios, tal y como se comprometió con su socio, y opta por aplicar incentivos fiscales, una medida que aceptarían el 67% de los caseros, según una encuesta. Pero Unidas Podemos rechaza esta opción. “Los incentivos no funcionan”, ha asegurado Garrido.

“No es una medida que tenga resultados sobre la bajada de rentas abusivas, que es lo que nos interesa. Si habláramos de incentivos, habría que hablar de otros incentivos y desgravaciones para los inquilinos, pero nosotros no pensamos en eso”, ha añadido

“No es una medida que tenga resultados sobre la bajada de rentas abusivas, que es lo que nos interesa

Garrido ha insistido que su partido en ningún momento se ha planteado aceptar esta medida de los socialistas. “Nosotros no pensamos en incentivos fiscales, sino en regular y controlar la subida de los alquileres”, ha afirmado, para después añadir que “el acuerdo de Gobierno es el que es”.

Garrido explica que el problema de la ley catalana de vivienda es competencial

Preguntada por la Ley catalana de vivienda, que ha generado controversias entre el Gobierno y sus socios, Garrido ha explicado por que el Ejecutivo ha decidido recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Leer más: La ley catalana de alquileres desplazará las inversiones a Madrid

“La diferencia no es el contenido, si no, no se hubiese incluido en el acuerdo de Gobierno. Una cosa es muy distinta es qué administración tiene competencia para regular el control de los alquileres, que ahí es donde puede estar la diferencia, pero no en el contenido”, ha aseverado.

No obstante, para no enfadar a sus socios, Pedro Sánchez no pedirá la suspensión de la norma Así lo confirmó este lunes Ábalos, que ha calificó la posición del Gobierno como un “gesto” hacia la Generalitat.