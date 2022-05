Podemos, ERC y PNV exigen al Gobierno una comisión de investigación sobre Pegasus

Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Más País han exigido al Gobierno una comisión de investigación sobre Pegasus para esclarecer el espionaje a los líderes independentistas, a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una petición que abordaran este martes en la Junta de Portavoces del Congreso

Y es que las explicaciones que dio este lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no acabaron de convencer al socio del Gobierno, que insisten en reclamar responsabilidades políticas, según ha informado El País. Concretamente, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PdeCAT, la CUP, Más País, Compromís, BNG y PNV suscriben la reclamación de la comisión.

Aitor Esteban, el portavoz del PNV, coincidió no solo en la relevancia de realizar cuanto antes la comisión ante la “extrema gravedad”, sino que ha urgido a identificar a los responsables para «exigir las dimisiones correspondientes», algo que también ha planteado la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.

Por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se ha encaminado en la misma línea, pero también ha pedido a los socialistas que se sumen a la petición para no poder en cuestión la calidad democrática de España.

La Mesa permitió el primer trámite con la aceptación de la comisión, pero otra cosa será ahora lo que haga este martes la Junta de Portavoces, donde están todos los grupos y donde el PSOE pensaba contar con el PP, Vox y Ciudadanos para oponerse y bloquear esa petición.

No obstante, aún no se sabe la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha mostrado su apoyo al Gobierno, pero a la misma vez pide más explicaciones y aclara que su partido no apoya a «aquellos políticos que están en contra de la unidad del Estado participen en la seguridad del Estado».

«El compromiso del Gobierno es conocer toda la verdad» El Ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los partidos solicitantes quieren averiguar si en este caso de espionaje hay alguna posible implicación del Estado, piden que haya responsabilidades políticas como la dimisión de la Titular de Defensa, conocer los datos y costes de los contratos del programa de espionaje y el refuerzo de las medidas y los procesos de seguridad del país.

El ministro aseguró este lunes que el objetivo del Gobierno es «conocer toda la verdad», por lo que van a realizar proceso de verificación en todos los miembros del Gobierno para conocer hasta que punto las infecciones han podido afectar a otros miembros, así como reforzar las medidas y los procesos de seguridad del país, que compartirán con todo el entramado democrático español.