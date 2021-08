A Unidas Podemos no le ha sentado bien que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, rechazara este lunes intervenir los precios de la luz pese a las continuas subidas. La reacción de los morados ha sido realizar un llamamiento a la población para que se manifieste en contra de su propio Gobierno.

El secretario general del grupo parlamentario de la formación en el Congreso, Txema Guijarro, ha alentado a la ciudadanía a salir a la calle para reivindicar un Ejecutivo “audaz” y “valiente”. El parlamentario ha criticado a su socio por la “falta de ambición” a la hora de tomar medidas frente al oligopolio eléctrico y ha propuesto la creación de una empresa pública de energía o buscar otros modelos de mercado.

“La urgencia de la situación se agrava y lleva al Gobierno a estar cada vez más impelido a tomar medidas”, ha asegurado Guijarro en declaraciones a RNE. Y ha querido aclarar que, aunque el Gobierno de coalición “no es el culpable” del incremento del coste de la electricidad, “sí es responsable de cambiarla y ofrecer una alternativa”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reducir el IVA por la energía es, en su opinión, tan solo una medida a corto plazo. “Entiendo que la ministra ponga sus peros -ha explicado en relación a la comparecencia de Ribera en el Congreso este lunes- pero la obligación de los grupos es poner propuestas encima de la mesa y discutirlas”. “El precio de la luz no se soluciona con un chasquido de dedos”, ha agregado.

Guijarro: “La empatía social no cotiza en bolsa”

Para Guijarro no es adecuado que desde el PSOE se apele a la responsabilidad social de las compañías. “La empatía social no cotiza en bolsa”, ha asegurado respecto a las declaraciones de Ribera, quien acusó a las eléctricas de no tener ningún tipo de empatía social.

Y, aprovechando lo que ha calificado de “ciclo inflacionario”, ha aseverado que no hay motivos para negarse a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que se dan todas las condiciones. El objetivo de Podemos es alcanzar el 60% del salario medio en el país a final de legislatura.