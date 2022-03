Podemos se quiebra en Canarias tras la salida de la diputada Meri Pita por la «deriva» del partido

Malas noticias para los morados. Unidas Podemos vuelve a quedarse con un escaño menos tras el abandono de la diputada canarias Meri Pita, que ha decidido integrarse a partir de ahora en el Grupo Mixto del Congreso ante la “ante la deriva orgánica que afecta al partido» que lidera Ione Belarra, con el giro histórico del Gobierno sobre el Sáhara Occidental como detonante final.

Así, la formación morada se queda con 33, frente a los 35 con los que comenzó esta legislatura, dado que dado que también permanece vacío aquel que ocupaba el exdiputado canario Alberto Rodríguez, cuya vacante no se ha cubierto aún tras cinco meses de su salida de la Cámara Baja, debido a las discrepancias entre la dirección del grupo y sus compañeros en Canarias.

Mediante una carta liderada por la propia Pita y remitida a los que hasta ahora eran sus compañeros, se ha detallado un diagnóstico muy crítico sobre el actual momento del partido, sentenciando que Podemos «no es en estos momentos una organización ni democrática ni mucho menos plurinacional».

La mayoría de los cargos públicos de Podemos en Canarias han firmado un escrito, que ha sido difundido este jueves, en el que señalan que “después de un tiempo de debates y reflexión sincera, decidimos que nuestra acta de diputada en el actual Grupo Parlamentario de Unidas Podemos abandone la disciplina de dicho Grupo”, ante la deriva del partido que «ha acabado despojando a Podemos de su fin inicial como herramienta de cambio y participación democrática“.

«Llevamos décadas de pulso para la construcción de una vida más digna y más justa y ahora esa obligación nos lleva a no callarnos, a no conformarnos con acuerdos de mínimos que luego se publicitan como cambios de paradigmas o acuerdos históricos, pero que todas sabemos que no llegan a tapar la vergüenza de la claudicación: sanidad, pensiones, vivienda, Ley Mordaza, el injustificable acuerdo en la renovación del Tribunal Constitucional, la Memoria Democrática, la vergonzosa política migratoria del gobierno, la ignominiosa posición del Gobierno sobre el Sáhara… todo se reduce a mirar para otro lado abandonando nuestros compromisos electorales», han criticado.

Además, Meri Pita ha tachado, al igual que otros integrantes morados -incluida la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz- la decisión del presidente del Gobierno respecto al Sáhara Occidental. Una actuación que la parlamentaria ha calificado de «traición», asegurando que «ceder al chantaje de Marruecos» implicaba «hipotecar el futuro de Canarias».

«La deriva orgánica está ahí con sus individualidades, sus miserias, sus manipulaciones, su sectarismo, sus cobardías y, cada vez más, sus proyectos biográficos mucho más que políticos, lejos -muy lejos- en cualquier caso, de los principios que nos trajeron a la lucha política«, argumenta la misiva. Sin embargo, también han añadido que esta decisión no acarrea “ninguna intención de debilitar al Gobierno”, al que apoyarán “en todo aquello que lo merezca”, pero, matizan, nunca serán “cómplices del engaño” a su pueblo.