El PP aplaude la fecha de la investidura porque le permite seguir negociando

El Partido Popular ha valorado de forma positiva la fecha para la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo que ha fijado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Así lo ha expresado la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, que ha asegurado que, como se celebrará el 26 y 27 de septiembre, los ‘populares’ tendrán más margen para negociar el apoyo de las distintas formaciones políticas.

Fúnez se ha mostrado confiada de que el PP será capaz de atraer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) con sus propuestas para lograr la mayoría necesaria para investir al candidato de la formación a presidir el Gobierno. «Estoy convencida de que al PNV le pueden interesar las propuestas que vamos a hacer desde el PP en pro del equilibrio de toda España y por supuesto al País Vasco, les puede llegar a interesar», ha recalcado a lo largo de una entrevista en la cadena de televisión La Sexta.

Tras hace hincapié en que la presidenta del Congreso de los Diputados ha «cumplido con sus facultades constitucionales» al fijar esas fechas para la sesión de investidura ha vuelto a insistir en que disponer de un mes para poder trabajar en las negociaciones, que darán el pistoletazo de salida el próximo lunes, es beneficioso para los ‘populares’.

Según han avanzado tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, la intención es entablar diálogo con todas las formaciones políticas, incluidos los partidos independentistas, si bien sí que han dejado bien claro que no se reunirán con EH Bildu. «Hablaremos con todos los partidos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo», ha enfatizado Pons.

Por su parte, Fúnez también ha situado como línea roja «no aprobar ningún tipo de ley que vaya a romper España» y ha destacado que su formación política no tienen ninguna intención de apostar por planteamientos que «rompan la igualdad entre los españoles». Con todo, ha querido subrayar que las negociaciones entre el PP y el resto de formaciones se moverá dentro del «marco constitucional».

«Nuestro deber es sentarnos con todos los grupos, pero nunca hablar de romper España ni de trocear nuestro país», ha afirmado con vehemencia antes de incidir en que el diálogo con las formaciones secesionistas se enmarcan en la cortesía parlamentaria.

El PNV se reunirá «por cortesía»

Sin embargo, las aspiraciones del PP respecto a recabar el apoyo del PNV de cara a la investidura han chocado frontalmente con el posicionamiento de la formación jetzale, que ha remarcado que si los ‘populares’ contactan con ellos acudirán «por cortesía». «No conozco personalmente a Núñez Feijóo, para eso puede servir la reunión, pero me parece que para poquita cosa más», ha incidido el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, en el transcurso de una entrevista en EITB.

«Lo lógico hubiera sido que la cosa fuera más pausada, ahora nos vamos a encontrar con un mes», ha lamentado Esteban en relación con la fecha de la investidura. En esta línea, ha vaticinado que a lo largo de esta «pausa larga» va a haber mucha política basada en el «marketing y la imagen». Con todo, a excepción de que se produzca «una gran sorpresa», ha augurado que Feijóo no resultará investido. «En estos momentos no la tiene y me parece que es bastante complicado que lo consiga», ha destacado.