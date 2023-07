Puigdemont pone precio al acuerdo con Sánchez: amnistía para 4.000 encausados del ‘procés’

El abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha pedido la amnistía para las 4.000 personas encausadas por el procés. La petición llega en un momento en el que los siete diputados obtenidos por Junts en las últimas elecciones generales son decisivos para garantizar la gobernabilidad del país.

«Es la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales», ha valorado el letrado, a la vez que ha recalcado que la desjudicialización del conflicto catalán debería pasar por una amnistía, como la impulsada en 1977, para todas las personas «afectadas» por el procés.

A su parecer, la solución al problema político está ligada a la resolución del judicial, según ha destacado a lo largo de una entrevista en la emisora de radio RAC1, donde también se ha mostrado convencido de que una aministía para los encausados del procés tendría cabida en la Constitución, dado que solo prohíbe los indultos generales.

En este punto, ha querido puntualizar que la amnistía que reclama sería «específica para cosas y personas que se han visto afectadas» por las causas del procés, un grupo que ha cifrado en 4.000 personas.

Descarta la entrega de Puigdemont por parte de la justicia belga

Por otro lado, el abogado de Puigdemont ha aprovechado para cargar contra la Fiscalía, que ha solicitado al instructor del procés, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán y su exconsejero Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

«Han pasado veinte días desde la sentencia y mueven ficha ahora», ha lamentado en alusión a la Fiscalía de la que también ha criticado: «Sigue la estela de Vox, que lo pidió día antes de las elecciones». Ante la posibilidad de que Llarena reactive las euroórdenes, el letrado ha augurado que «no pasará nada», puesto que entonces Puigdemont comparecerá ante la justicia belga y esta «dictará la libertad sin cautelares».

«No les encerrarán preventivamente en la cárcel, esto tan solo es un sueño húmedo de algunos en Madrid», ha aseverado para insistir en que la justicia belga no entregará al expresidente de la Generalitat a España. «Seguramente acabaremos de nuevo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dentro de un año o de un año y medio», ha dejado bien claro.

Junts no rebajará sus condiciones

Las declaraciones de Boye se sitúan en la línea de las exigencias que varios líderes de Junts han expresado en los últimos días. Sin ir más lejos, la presidenta de la formación, Laura Borràs, quien ha trasladado a los socialistas que «no rebajarán» sus condiciones para investir a Pedro Sánchez, es decir, la autodeterminación y la amnistía.

«No hemos venido a rebajar nada, sino a conseguirlo todo», ha remarcado antes de advertir: «Haríamos mal si empezamos la negociación rebajando algo». En esta línea, ha reconocido que están manteniendo «contactos poselectorales» con los socialistas, si bien también ha enfatizado: «Si el PSOE quiere iniciar negociaciones, sabe perfectamente por qué vía hacerlo, por qué canal y qué personas».

También ha dedicado algunas de sus palabras al expresidente catalán. «Hace unas semanas se decía que Puigdemont es una anécdota, pues resulta que ahora no lo es tanto», ha celebrado antes de proseguir: «Pues resulta que ahora no lo es tanto». Con todo, ha zanjado que la resolución del conflicto político «querrá decir resolver la situación que no se ha querido abordar hasta ahora o se ha hecho tangencialmente».