Turull (Junts) se resiste a investir a Sánchez: «No lo veo por ninguna parte ahora mismo»

«No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo». Con esta valoración, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado la posibilidad de que su formación política apoye a Pedro Sánchez para que vuelva a ser investido como presidente del Gobierno. Y es que, con los resultados cosechados en las elecciones generales del pasado 23 de julio, el papel de los catorce diputados obtenidos por Junts es decisivo.

Turull también ha insistido en la importancia de que ERC y el resto de formaciones independentistas aprovechen la oportunidad para «rehacer la unidad estratégica», que les permita plantear de forma conjunta unas condiciones a Sánchez, si bien ha dejado bien claro que las mismas deberían pasar por «amnistía y autodeterminación», tal y como ha detallado a lo largo de una entrevista en la emisora de radio RAC1.

Después de considerar el referéndum como una herramienta central para resolver el conflicto político, a su parecer, Turull lo ha situado como una exigencia de su formación política. «Si hay amnistía pero no hay referéndum, volveremos a lo mismo», ha lanzado como advertencia.

«Lo tenemos que intentar, es lo que la gente nos reclama y nosotros estamos al servicio de la gente», ha afirmado para después remarcar la importancia de «volver todo el independentismo al carril del medio».

Presionar al PSOE

«La presión debe irse hacia allá», ha recalcado durante su intervención en una clara alusión al PSOE, para después hacer hincapié en que la abstención de Junts para investir al líder de los socialistas «no es un escenario», puesto que no ha abierto la puerta a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación, ha recordado.

La cabeza de lista al Congreso por JxCat, Míriam Nogueras. EFE/Enric Fontcuberta

«Más que movernos nosotros, quien se tiene que mover son aquellos que quieren obtener la presidencia del Gobierno», ha enfatizado. También han querido aclarar que no se ven obligados «en ningún sentido» a elegir entre el candidato socialista y el ‘popular’, lo que han tildado de «trampa emocional».

En esta línea, ha puntualizado que desde su formación «no están apostando por la repetición de elecciones ni por la no repetición de elecciones», antes de volver a insistir en que no van a participar en la «telaraña de la gobernabilidad del Estado».

Junts advierte que no investirán a Sánchez «a cambio de nada»

Las declaraciones de Turull se sitúan en la línea de las realizadas por la candidata de Junts al Congreso de los Diputados por Barcelona, Míriam Nogueras, quien advirtió que no harán presidente a Sánchez «a cambio de nada».

«No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición», incidió antes de aseverar en una rueda de prensa: «Nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado, por lo que no nos moveremos ni un milímetro».