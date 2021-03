Puigdemont pierde su inmunidad en Bruselas y amenaza con recurrir ante el TJUE

El pleno del Parlamento Europeo ha avalado este lunes levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí a raíz del suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo español para reactivar las euroórdenes cursadas contra los líderes independentistas fugados a Bélgica e investigados por sedición en el otoño de 2017.

La propuesta de la comisión de asuntos jurídicos, que recomendó admitir el suplicatorio, ha obtenido 400 votos favorables en la Eurocámara, 248 en contra y 45 abstenciones. En torno a dos terceras partes del Parlamento Europeo han dado el visto bueno a la decisión, que no supone ni mucho menos que los independentistas pierdan sus escaños.

De hecho, además de seguir siendo eurodiputados y de su plan de no moverse de Bélgica, el expresident y los exconsellers tienen la intención de recurrir la decisión de la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así lo avanzó este pasado fin de semana Puigdemont en sendas entrevistas en las que puso en cuestión la justicia española.

“Me quedo en Bélgica“, ha asegurado el líder independentista en en una conversación con el diario austríaco Die Presse. “El poder judicial belga debe decidir sobre la extradición a España. Pero si se levanta la inmunidad, recurrimos al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo”, ha añadido, cargando contra el procedimiento “lleno de irregularidades” del suplicatorio.

“Europa tiene un problema”

Puigdemont ha puesto sistemáticamente en cuestión al presidente de la comisión de asuntos jurídicos —el representante de Ciudadanos, Adrián Vázquez—, que fue la primera en dar luz verde al suplicatorio y que a su vez extendió al pleno la recomendación de hacer lo propio. Ahora, el expresident también cuestiona “la credibilidad del Parlamento Europeo“.

El también líder de Junts per Catalunya insiste en vaticinar que podría tener un “juicio justo” no en España, sino en Bélgica o Alemania. Y la justicia belga ya ha dado señales de no estar por la labor de extraditarle, un proceso que el levantamiento de la inmunidad permite retomar pero sobre el que el Tribunal Supremo no tiene expectativas especialmente altas.

Por eso mismo, el Supremo quiere preguntar al TJUE si la interpretación de las euroórdenes por parte de la justicia belga se apega a la doctrina europea. En enero, la fiscalía de ese país confirmó la decisión de un juzgado de no extraditar el exconseller Lluís Puig al entender que el alto tribunal no era competente para juzgarle, como defiende el independentismo.

Previendo que era probable que la Eurocámara le retirase la inmunidad, Puigdemont dio inicio a una campaña de propaganda en Bruselas para evitar llegar a esta decisión. Pero la campaña no tuvo el éxito esperado. Así que optó por cuestionar la democracia europea en declaraciones a los medios de comunicación poco antes de la votación.

En otra entrevista con Politico, Puigdemont advirtió de que levantarle la inmunidad significaba que “Europa tiene un problema” y un “doble estándar”. “Decidimos venir al corazón de la Unión Europea a mostrar que estamos aquí. Estamos a disposición de las autoridades y de las cortes europeas“, manifestó.

Podemos vota en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont

Como era de esperar, el partido de Izquierda Unitaria Europea, en el que se integra Unidas Podemos, ha votado en contra de de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont. La delegación de Unidas Podemos en Bruselas ya confirmó, según adelantó Economía Digital, que rechazará la petición del alto tribunal.

El eurodiputado de Unidas Podemos, Miguel Urbán, justificó que “en Cataluña existe un conflicto político que requiere de política, no de judicialización”. “Hoy el [Parlamento Europeo] vota la retirada de inmunidad de tres eurodiputados. Esto no va sobre independencia o si nos caen mejor o peor, sino sobre democracia. Votaremos no”, añadió Urbán en un mensaje en Twitter.