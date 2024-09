Red.es defiende sus controles internos y asegura «no hay nervios» por la investigación a Barrabés

El director general de Red.es, Jesús Herrero, ha asegurado que en el seno de la compañía «no hay nervios ninguno» sobre la investigación que el juez Juan Carlos Peinado realiza de los contratos adjudicados por parte de la empresa pública a Innova Next, propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el ‘caso Begoña Gómez’.

Herrero se ha expresado así en el marco del 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones celebrado en Santander y organizado por AMETIC, tras ser preguntado si el anuncio de que Red.es mejorará su sistema de compliance –las políticas de cumplimiento normativo –guarda relación con la investigación de los citados contratos.

«No tienen nada que ver. Yo creo que es continuar con un elemento que se identificó en cuanto nos cayó todo el plan de recuperación. Cuando cae el plan de recuperación y se pone en marcha aquí digital, se inicia el grupo de lucha contra el fraude dentro de la entidad», ha apuntado Herrero.

En esta línea, el directivo de la empresa ha asegurado que «lo sencillo hubiese sido que los fondos los gestionasen otros». Desde Red.es, ha señalado, han querido «gestionar masivamente ayudas y para eso también» hay que «fortalecer toda esta parte que tiene que ver con compliance, que tiene que ver con auditoría, que tiene que ver con la correcta justificación de los fondos«.

«Así que no. De hecho, creo que es incluso al revés. Si no tuviésemos esto, se podría estar nervioso ante un escándalo como usted ha comentado, pero en nuestro caso no hay nervios ninguno y estamos absolutamente seguros de que los programas tienen impacto positivo y se gestionan de forma correcta. Así que, por esa parte, todo bien», ha zanjado.

Carlos Barrabés, consejero independiente de Banco Santander.

Fue el pasado mes de mayo cuando el juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le remitiese los contratos que fueron otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid.

El instructor pidió a los agentes que recabasen los expedientes de contratación a la entidad Innova Next SLU, propiedad de Barrabés. En la denuncia que dio origen a la investigación, Manos Limpias aseguraba que uno de los empresarios «beneficiados» por las «recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Barrabés, a quien se le habría adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.