La renovación del CGPJ está «cerca» y deja a PSOE y PP compitiendo por el relato

El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial está más cerca que nunca: desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró a escena y se citó con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, los movimientos por parte de ambas formaciones no se han detenido y aunque se resisten a hablar de ello públicamente -por «proteger» el acuerdo-, la senda está ya ahí. Tanto, que fuentes de Moncloa hablan ya de la «posibilidad de llegar a acuerdo» y tanto en uno como otro partido el foco ahora está puesto en cómo explicarlo.

Los movimientos de PSOE y PP tienen un camino claro, que no es más que vender la reforma de cara a los suyos tras años de posiciones enconadas. Las líneas rojas se han de ir diluyendo para poder encontrarse las posturas, y los socialistas comienzan a admitir en privado que habrá una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, pero también los populares son conscientes de que no necesitan más que un «compromiso formal» para ello y alejar la exigencia de su aplicación.

En el Gobierno, sin micros aseguran que «esta negociación no está condicionada a nada», en referencia a los cambios en el método de selección de los magistrados, porque, tal y como recoge el argumentario socialista, el «cumplimiento de la Constitución no está condicionado». Pero, del mismo modo, insisten en la «posibilidad real» de cerrar el acuerdo y de que se realice en un puñado de días, no muchos. Está «cerca».

No poner el foco «en la diferencia»

Con las cámaras delante, el discurso varía, pero lo que no dicen esconde la verdadera clave. Este martes, en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó referirse a una declaración del presidente del PP, que había sugerido apenas un par de horas antes que Sánchez se había comprometido a tratar la reforma que tanto ansían los populares, aunque la dilatara en el tiempo y se abordara en unos meses. Rodríguez no dijo más que «se trabaja por el acuerdo» y que no iban a poner «el foco en la diferencia».

El motivo no es otro que el PSOE busca «acabar lo antes posible con esta anomalía», que, a pesar de llevar casi cuatro años con el mandato caducado el CGPJ por el bloqueo del PP y sus requisitos, se ha agravado tras la dimisión del que era su presidente y también del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para redoblar la presión y forzar que los dos principales partidos de nuestro país se sentasen.

«El escenario ha cambiado»

«No hay nombres», insisten fuentes de Moncloa, porque la idea es «dar tiempo». Todo por «preservar el acuerdo. No vamos a decir nada que lo ponga en peligro», admiten. ¿Eso implica que miente Feijóo? Tampoco. «Es una negociación sin condiciones. Hay posibilidades reales y las vamos a proteger. El Gobierno ha estado siempre en su posición ante este hecho de extrema gravedad, es el escenario el que ha cambiado».

El PP sí que habla sin tapujos de su confianza en alcanzar un acuerdo para la renovación conjunta del CGPJ y el TC dentro de “un nuevo marco” que profundice en los criterios de independencia judicial. “El diálogo está en marcha”, adujo el propio Alberto Núñez Feijóo durante un desayuno informativo.