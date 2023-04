Renta 2022: La Guardia Civil alerta de un nuevo fraude

Los contribuyentes ya pueden comenzar a presentar la Declaración de la Renta. Hasta el próximo 30 de junio, todas las personas que se encuentren en la obligación de rendir cuentas con las autoridades fiscales deberán formalizar el trámite con la Agencia Tributaria. Por el momento, se puede presentar de forma telemática, si bien a partir del 5 de mayo se podrá efectuar el trámite por teléfono y el 30 de junio de forma presencial.

Leer más: Qué gastos del coche puedes desgravar de la declaración de la Renta

Tras la presentación de los resultados económicos correspondientes al año pasado, los contribuyentes podrán descubrir si la Declaración de la Renta les saldrá «a devolver» o a «pagar». Si a lo largo del ejercicio han pagado más de lo que les correspondía en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la Agencia Tributaria les devolverá un importe. No obstante, si han desembolsado menos de lo debido, deberán abonar la parte correspondiente.

Nuevo fraude

Sin embargo, habrá otro factor que las personas que presenten la Declaración de la Renta deberán tener en cuenta. Pues, la Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) han alertado acerca de un nuevo fraude dirigido a los contribuyentes que han de realizar este trámite. Concretamente, las víctimas reciben un mensaje SMS malicioso en el que se le pide que facilite la información de la tarjeta bancaria para cobrar el reembolso de un impuesto o una devolución de la renta de 2022 junto con el bono social de 200 euros.

⚠️ #ALERTA ⚠️Aprovechando campaña de la #Renta2022 los ciberdelincuentes intentarán varias estrategias de #fraudes Si no quieres ser víctima de sus trampas, sigue los consejos de la @osiseguridad

para saber cómo intentan engañarnos. #NoPiqueshttps://t.co/sudj9IdgG1 pic.twitter.com/7pmnlhBdtw — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 17, 2023

Se trata de una estafa de smishing, una modalidad de estafa que emplea el envío de mensajes SMS suplantando la identidad de «entidades de confianza, como bancos, empresas públicas de la Administración, tiendas o comercios, familiares o amigos», tal y como alerta la OSI. El objetivo, no obstante, es obtener información bancaria y personal de las víctimas para acometer otros actos fraudulentos o quedarse con su dinero.

Esto es lo que tienes que hacer si has recibido el mensaje SMS

«Si has recibido un SMS con las características mencionadas anteriormente, pero no has pulsado el enlace, bloquéalo, márcalo como spam y elimínalo de tu bandeja de mensajes», recomienda la OSI. Sin embargo, si se ha accedido a la dirección y se han facilitado los datos recogidos en el formulario, es aconsejable notificar el suceso al banco y bloquear todos los movimientos que se hayan realizado sin autorización.

Se aconseja cambiar los códigos de seguridad y el PIN de la tarjeta de crédito lo antes posible

También sugiere que, a lo largo de las próximas semanas o meses, se revisen los movimientos realizados con la cuenta bancaria, con el objetivo de que si se detecta alguno sospechoso se pueda comunicar de forma inmediata a la entidad financiera para denegarlo. En esta línea, se aconseja cambiar los códigos de seguridad y el PIN de la tarjeta de crédito lo antes posible.

Leer más: Estos son los pasos que tienes que seguir si te equivocas en el borrador de la Renta

Entre las recomendaciones de la OSI también figura la recolección de las evidencias del fraude. Desde la URL de la página fraudulenta en la que se han dejado los datos, hasta los extractos bancarios. Ante la duda, proponen consultar el aviso de seguridad ante el inicio de la campaña de la renta 2022, en el cual la Agencia Tributaria concreta como realiza sus notificaciones.

En esta línea, la Agencia Tributaria recuerda que, en ningún caso, solicitará por correo electrónico o SMS «información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta, ni adjuntar anexos con información de facturas u otros tipos de datos». Tampoco realiza nunca devoluciones a tarjetas de crédito o débito, ni usando BIZUM, de la misma manera que no cobra ningún importe por los servicios que presta.