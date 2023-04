Caixabank informa a sus clientes de tres importantes novedades para la Declaración de la Renta

Caixabank ha lanzado un importante aviso a sus clientes sobre las grandes novedades para la actual campaña de la Declaración de la Renta, que empezó el pasado 11 de abril. Este año, hay numerosas novedades en cuanto a las ayudas concedidas por el Gobierno, por lo que es importante tener en mente qué ingresos se deben incluir en el modelo 100, que es el que se utiliza para declarar el IRPF.

Tres importantes novedades para la Declaración de la Renta

Este es el caso de algunas ayudas públicas como los bonos jóvenes al alquiler y cultural o la ayuda de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Estos ingresos tributan como ganancias patrimoniales y deben reflejarse como tales en la casilla correspondiente.

1. Ayuda de 200 euros

En el mes de junio de 2022 se aprobó el RDL 11/2022 con una línea directa de ayuda a personas, que fuesen asalariadas, autónomas o desempleadas, con bajo nivel de ingresos y patrimonio. Con una cuantía de 200 euros en pago único a los beneficiarios, su objetivo consiste en paliar los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios en hogares vulnerables.

Las personas que hayan cobrado esta ayuda deben saber que tributa en el IRPF, dado que está considerada como una ganancia patrimonial y debe contabilizar en la declaración de la renta 2022. No obstante, en la actual campaña de la renta solamente se deberá la ayuda en la casilla correspondiente si se ha cobrado durante el ejercicio 2022.

En el caso de haber solicitado la ayuda este año, se deberá incluirse en la declaración de la renta 2023, es decir, en la que se presente en 2024.

2. Bono Cultural Joven

Los jóvenes que hayan solicitado el Bono Cultural Joven, la ayuda de hasta 400 euros concedida por el Estado para facilitar el acceso a la cultura, también deben incluirse en la declaración de la renta 2022.

Como en el caso anterior, esta ayuda también se ve sometida al IRPF como ganancia patrimonial y, por tanto, también debe integrarse dentro de la base imponible general del impuesto, en la casilla 0323 de la declaración de la renta. No obstante, solo debe declarase la parte de la ayuda utilizada.

Los españoles deben tener en mente qué ingresos deben incluir en el modelo 100, que se utiliza para declarar el IRPF. EFE/R. García

Sin embargo, no siempre deberán imputarse esos 400 euros dentro de esa base imponible. De hecho, la mera concesión del bono no supone una ganancia patrimonial por esa cuantía. La razón es muy sencilla: el importe que no se haya agotado en el plazo de un año desde la activación del bono se desactiva.

3. Bono Alquiler Joven

El Bono Alquiler Joven, la ayuda de 250 euros para facilitar la emancipación de los jóvenes, también debe ser sometida al IRPF como ganancia patrimonial, excepto en el caso de beneficiarios con especial vulnerabilidad.

En el caso de esta ayuda, también deberá imputarse en el ejercicio en el que se haya cobrado. Así, el importe recibido por esta ayuda en 2022 deberá incluirse en la declaración de la renta 2022, que se presenta este mismo año. Más concretamente, en la casilla 0303 de la declaración.

¿Es obligatorio presentar la renta 2022 si se han recibido estas ayudas?

Cabe destacar que no siempre es obligatorio declara estas ayudas. Por ejemplo, si las únicas rentas que se tienen son las ganancias patrimoniales derivadas de las ayudas públicas y estas son inferiores a los 1.000 euros anuales, no habrá obligación de presentar declaración de la renta.