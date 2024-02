Sánchez avisa a Page de su «flaco favor» al PSOE con sus críticas fuera de los órganos del partido

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó este lunes del «flaco favor» que se hace a las siglas del partido con críticas en público como las del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, a la ley de amnistía.

Sánchez, en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, aseguró que tiene «buena relación» con Page y que le «tiene consideración» porque le parece un «buen político». Sin embargo, apuntó que las cuestiones a «discutir» deben abordarse en los «órganos internos» del PSOE.

Cada cual aporta «un pelín más o un pelín menos» al resultado electoral, pero cuando llegan unas elecciones «es siempre el PSOE» el que se somete a las urnas, dijo Sánchez sobre el hecho de que Page es el único presidente socialista autonómico con mayoría absoluta.

«Siempre me he autoimpuesto una regla: aquellas cuestiones que tenga que discutir con mis compañeros, lo hago en los órganos internos del partido» porque si no se hace un «flaco favor» a las siglas porque la «derecha utiliza esas reflexiones para atacar a la organización», argumentó.

Sánchez apuntó «con todo el cariño» que «no es lo mismo gobernar una comunidad autónoma, que gobernar otra o que gobernar el Estado» porque «la realidad es muy distinta».

«Este país solamente se puede gobernar si se asume y reconoce el pluralismo político y la diversidad territorial de España, si no es muy difícil el poder gobernarla porque la verdad es la realidad y la verdad es que hay fuerzas políticas nacionalistas que tienen un peso específico» en algunas comunidades.