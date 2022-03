Sánchez rectifica y anuncia el envío de armas a Ucrania

Rectificación en menos de un día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que España finalmente sí entregará de forma bilateral material militar ofensivo directamente a la resistencia ucraniana para hacer frente a la invasión militar rusa perpretada por su presidente Vladimir Putin, con el que se ha mostrado muy crítico tildándolo de «autoritario», «imperialista» e «irracional».

Así lo ha anunciado durante su intervención en el Congreso sobre la ofensiva rusa en Ucrania, en la que ha confirmado que España colaborará con el envío de armamento directamente a Ucrania, es decir, apoyo bilateral más allá del apoyo en el marco del paragüas europeo del Fondo europeo de Apoyo a la Paz, en el que también participa España.

«Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España; y para mi y para el Gobierno es tan importante la unidad, les anuncio que España entregará ala resistencia ucraniana material militar ofensivo«, ha anunciado en el Congreso justificando el cambio de posición después de que ayer el Gobierno, ante las críticas vertidas por algunos grupos de la oposición.

Al inicio del Pleno sobre Ucrania, en el marco de ese intento de unidad en el Congreso, se ha producido un aplauso unánime de todos los diputados al consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, quien ha asistido al Pleno desde la tribuna de invitados.

Discrepancias en Unidas Podemos: «Una escalada bélica no va a resolver el conflicto»

Así las cosas, Sánchez refuerza la intervención española en el conflicto bélico como búsqueda de la unidad política en el Parlamento y en el seno del Gobierno, ya que el anuncio se ha producido después las reticencias del socio de coalición, Unidas Podemos, al envío de armas a Ucrania, y las diferencias en el seno del Ejecutivo, si bien la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya dijo en un mensaje de apoyo que «Europa permanece unida frente al a invasión de Putin» y «es momento de proteger inequívocamente al pueblo ucraniano». En declaraciones en el Congreso Yolanda Díaz ha cerrado filas con el presidente al señalar que «Cuenta con todo su apoyo» y calificar como «absolutamente coherente con las políticas que desplegamos» la respuesta que está dando a la guerra de Ucrania.

Pero las críticas al anuncio no se han hecho esperar, incluso de forma simbólica en el mismo Pleno, ya que ni la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, no han aplaudido al presidente al término de su intervención. En los pasillos del Congreso, de hecho, Belarra ha criticado el anuncio del envío de armas realizado por Sánchez al considerar que «contribuir a la escalada bélica no va a resolver antes el conflicto y puede llevar a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial».

Belarra ha dicho echar en falta en la intervención de Sánchez las referencias a las vías diplomáticas, lo que «evidencia que España y la UE no están poniendo todos los esfuerzos que deberían en reforzar las vías diplomáticas y en tener una solución dialogada y pacífica que es lo único que va a ahorrar sufrimiento a los ciudadanos», por lo que cree que hay que apostar «seriamente» por la paz, porque «no tiene nada de naif ni hippie», sino que es «algo muy difícil».

Aunque hay «consenso absoluto» en «pararle los pies a Putin y que la guerra termine cuanto antes», Belarra ha mostrado la discrepancia de Unidas Podemos con el envío directo de armas de España a Ucrania en vez de apostar por las vías diplomáticas. En este sentido, ha remarcado que las negociaciones de paz «se hacen con el enemigo, no con los aliados» y con acuerdos de paz que no son un «camino de rosas» pero defiende que lo apoye la comunidad internacional, al tiempo que ha mostrado su preocupación porque en la frontera de Bielorrusia haya dos delegaciones, una rusa y otra ucraniana, «sin ningún tipo de respaldo internacional» pese a la petición del secretario general de Naciones Unidas.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, sostuvo en una rueda de prensa este martes en el Congreso que la resistencia del Ejército ucraniano a la invasión es «legítima», por lo que afirmó que en el grupo ven «legítimo» también que la comunidad internacional preste ayuda a un Estado «agredido», priorizando, eso sí, la vía humanitaria y las sanciones económicas a Rusia.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha asumido las funciones de presidenta y secretaria general de su partido como coordinadora general hasta la celebración del congreso extraordinario en abril, sustituyendo a Pablo Casado en el Pleno, ha reiterado el apoyo del PP al Gobierno y le ha pedido que «no tema a sus socios», así como un mayor impulso de las sanciones de la UE a Rusia, criticando que hasta ahora España haya estado a la cola de la UE en ayuda a la resistencia ucraniana.

A diferencia de las críticas de sus socios de Unidas Podemos y aliados habituales como ERC, Eh Bildu y Más País,, Sánchez ha encontrado el respaldo de los portavoces de PP, Vox, Ciudadanos, PNV y la mayoría del Grupo Mixto al envío. de armas a Ucrania. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha tildado de «error» el anuncio de Sánchez en el pleno monográfico, a lo que este le ha respondido que «se equivocan» y ha insistido en la importancia de la coordinación con la UE.

Dotación de armas directa y desde el marco de la UE

Con el anuncio del envío directo de España a Ucrania de material ofensivo España se suma a la práctica totalidad de países europeos, ya que solo Hungría mantenía una postura similar de no remisión de armamento. Moncloa argumentaba hasta ahora que ya se producía dotación de armamento militar en el marco de la UE.

Tal y como ha detallado Sánchez, el pasado domingo 27 de febrero se aprobó en el Consejo de Asuntos Europeos el uso por primera vez en la historia del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para la entrega de armamento a Ucrania. En total, se movilizarán 500 millones, de los que 450 millones se podrán utilizar para armas de combate y otros 50 millones para material defensivo no letal. Del total, España ha contribuido con unos 40 millones de euros a este fondo, en torno al 9% del total en función a su PIB.

«España ha estado entre los principales impulsores para que el mecanismo se pusiera en marcha pudiendo proporcionar incluso material ofensivo para ucranianos puedan defenderse de la salvaje agresión», ha esgrimido Sánchez para justificar el apoyo, insistiendo en la «unidad en la respuesta europea que España va a continuar cimentando», extendiéndolo también a la Alianza Atlántica.

20 toneladas de ayuda humanitaria y 150 militares adicionales a Letonia

En lo referido al posible envío de tropas, Sánchez ha sido tajante al aseverar que «ni España ni la OTAN van a enviar tropas a Ucrania», pero sí ha explicado que se está contribuyendo al refuerzo de misiones de la OTAN, tal y como ya anunció el Gobierno, con el despliegue de buques y aviones en Bulgaria y el compromiso «efectivo y real» con despliegues en Letonia, Bulgaria, Turquía y próximamente en Estonia.

España ha decidido incrementar con 150 efectivos el contingente español desplegado en Letonia dentro de las misiones de la OTAN de disuasión y protección de la frontera con Rusia, que se suman a los 350 militares españoles ya presentes en el marco de la presencia reforzada avanzada desplegados en el país desde el año 2017.

Más allá de la respuesta inmediata, ha enfatizado que hay que seguir adaptando y reforzando la Alianza Atlántica. «España va a apoyar a Ucrania y hacer frente a este ataque con acciones conjuntas de la UE y la OTAN», ha dicho Sánchez, quien ha detallado el envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria con dos aviones de la fuerza aérea española cargados de equipos personales y material defensivo, así como equipamiento médico. «Tengo el firme propósito de proporcionar a Ucrania toda la ayuda y apoyo que sea posible conforme a nuestras capacidades», ha apostillado.

España incluirá a Rusia en la lista de paraísos fiscales

La comparecencia ha venido cargada de anuncios, como un Plan Nacional de Respuesta al impacto de la guerra, con la prórroga de las rebajas fiscales de la luz y del bono eléctrico hasta el 30 de junio, así como las ayudas a la industria y la aceleración del Mecanimo RED con los nuevos ERTE, tras asumir Sánchez que la guerra provocará un «freno» en el crecimiento de España y de la UE en buena parte por las sanciones impuestas a Rusia.

A este respecto, ha repasado las sanciones financieras impulsadas desde la UE; como la exclusión de algunos bancos rusos del sistema Swift y la restricción en el uso de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, así como otras medidas de veto a los oligarcas rusos, que durarán hasta que Putin ponga fin a la invasión y salga de Ucrania.

Ha aprovechado su comparecencia para anunciar que España impulsará en la Unión Europea y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la declaración de Rusia como un paraíso fiscal, incluyendo a ese país en la lista negra de paraísos fiscales

Carga contra el «autoritario, imperialista e irracional» Putin

Tras el emotivo momento del aplauso cerrado del Pleno del Congreso al ‘número dos’ de la Embajada de Ucrania en España para expresarle el dolor por la pérdida de vidas humanas en Ucrania, Sánchez ha cargado duramente contra la «violación internacional» perpretada por Putin al invadir Ucrania el pasado 24 de febrero, cuando «Europa recordó de golpe las peores pesadillas» tras los «enormes esfuerzos diplomáticos» de la UE para garantizar la paz, ya en vano.

Sánchez ha condenado rotundamente la decisión del «dirigente de una potencia nuclear» de invadir militarmente una nación «libre, soberana y democrática» de forma «cruel y premeditada, sin ningún acontecimiento que desencadenara y justificara la invasión, incumpliendo sus promesas y compromisos y demostrando el nulo valor que confería a estos con argumentos falaces» que, según ha dicho Sánchez, devuelve «ecos de aquella Europa víctima de liderazgos autoritarios, fantasías imperialistas y alucinaciones históricas que se creían definitivamente superadas en Occidente».

Tras condenar esas «decisiones injustificadas que ponen en riesgo el valor de la vida de inocentes de la manera más cruel que se pueda imaginar», ha cargado contra el «régimen autoritario» de Putin, quien cree que «no quiere que avance la democracia en Europa ni que Europa se fortalezca». «Ataca la seguridad para fragilizarnos y tener una Europa más débil», ha subrayado Sánchez, censurando el intento de Putin de «dividir Europa de todas las maneras posibles, con fake news, desinformación, ciberataques, espionaje y acercándose a actores políticos y económicos».

En este sentido, ha recordado que en 2008 intervino militarmente en Georgia para apoyar las regiones separatistas, en 2014 ocupó y se anexionó Crimea y en 2022 ha proferido el ataque masivo a Ucrania, en «el corazón de Europa» con 44 millones de habitantes, por lo que «continúa con su ánimo expansionista» al amenazar además a países como Suecia o Finlandia.