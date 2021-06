Sindicatos de médicos cargan contra el Gobierno por la asignación de plazas del MIR

Personal sanitario y aspirantes a las ramas especializadas de la medicina se han reunido este martes en la Plaza del Sol en Madrid para protestar contra el nuevo modelo que desde el Ministerio de Sanidad se ha impulsado para la asignación de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Se trata de una convocatoria que ha reunido a personal sanitario, aspirantes y opositores de toda España y que ha sido secundada por los mayores sindicatos médicos autonómicos.

Protestan contra la nueva web del FSE, mediante la cual, desde la cartera que lidera Carolina Darias, han sustituido el modelo presencial de adjudicación de plazas en hospitales y centros de salud donde los examinados del MIR llevarán a cabo su formación especializada.

Aspirantes sin vacunar y falta de garantías en la elección de especialidad

No obstante, es una web que da problemas y, a tan solo unos días de la adjudicación de las plazas con la que los aspirantes decidirán su futuro, algunos de los estudiantes que han superado el MIR de este año aún no han podido elegir su especialidad porque la web no funciona.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunciaron el pasado mes de mayo que el nuevo método de adjudicación de plazas destaca por su “falta de transparencia y porque no garantiza los derechos de los aspirantes en la elección de su plaza“.

1. Un examen SIN FECHA

2. Un examen INJUSTO

3. Elección SIN GARANTÍAS

4. Entrar SIN VACUNAR



Peor convocatoria de FSE de la historia @sanidadgob



Dejen de maltratar a los nuevos médicos residentes y RECTIFIQUEN.#8Jsanitario #YoTiroMiBata — Asociación MIR España (@AsociacionMIRe) June 8, 2021

En las protestas de este martes, convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM) y Formación Sanitaria Unida (FSUnida), han considerado que “las plazas se puedan elegir a tiempo real para así ver las que quedan disponibles y poder cambiar la elección a última hora, tal y como permitía el sistema presencial”.

Esta nueva forma de adjudicar las plazas se reparte en cuatro días y no en un turno único turno único y se hace de forma telemática sin posibilidad de adjudicar las plazas en tiempo real.

Además, tras la petición de los estudiantes de la creación un sistema informático en tiempo real, el Ministerio contestó que no era posible, “lo cual ha generado aún más insatisfacción y enfado por parte de los aspirantes” explicó el sindicato.

Protestan también porque, que tras superar un examen conocido por su especial dificultad, los nuevos residentes entrarán a trabajar a los centros de salud y hospitales españoles sin vacunar, lo que implica una exposición y un riesgo tanto para pacientes como para el propio personal sanitario nuevo. Entre sus demandas está que se vacune al nuevo personal antes de comenzar a ejercer.