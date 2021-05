El 80% de las enfermeras catalanas ve un deterioro en la atención sanitaria

Las enfermeras lo tienen claro: la atención sanitaria en la comunidad ha empeorado desde el inicio de la pandemia. Esta es una conclusión a la que el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha llegado tras realizar una macroencuesta a las enfermeras y enfermeros de Cataluña. De entre los participantes, el 80% coinciden en señalar el deterioro durante el último año de la atención sanitaria en el principado.

Según el sindicato, la percepción de este deterioro del trato y atención por parte de los profesionales sanitarios hacia los pacientes ha aumentado desde la última encuesta en 14 puntos.

Se trata de un empeoramiento que, señalan desde la organización, se debe déficit de plantillas de estos profesionales en las unidades “ya que antes de la pandemia era un 70% esta percepción y ahora alcanza el 83%”.

La Covid-19, no obstante, no es el origen de este problema, sino un agravante que ha evidenciado el deterioro, acentuado por la pandemia, de “una situación laboral estructural que todavía no se había recuperado de años de recortes en derechos y prestaciones impuestos con motivo de la crisis económica”, denuncian los enfermeros.

“Las graves consecuencias del ‘tsunami’ provocado por el coronavirus son claras y muy preocupantes, por lo que exigimos que, con carácter urgente, se pongan en marcha en Cataluña todas las medidas estructurales de recursos y medios necesarios para acabar con la actual situación“, ha conminado el sindicato.

“Una amplia mayoría de estos profesionales han manifestado con rotundidad que sus condiciones de trabajo en sus respectivas unidades, servicios o centros son peores que hace unos meses“, alerta la organización. Se trata de una percepción que también ha aumentado en 14 puntos porcentuales.

El trato y atención a los pacientes es peor, como también lo es el ambiente en los equipos profesionales y el entorno de trabajo. En concreto esta opinión está respaldada ya por el 87% de los profesionales catalanes consultados.

La encuesta también ha tratado el hecho de si estos profesionales han tenido que desplazarse a otras unidades o servicios diferentes para tratar la sobrecarga laboral, una pregunta a la que casi la mitad, un 49% ha respondido que sí lo han tenido que hacer en los últimos meses.