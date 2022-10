Torrent reclama al Gobierno traspasar la gestión de los fondos del Perte del coche eléctrico a Cataluña

El conseller de Empresa y Empleo, Roger Torrent, ha criticado este miércoles el reparto de los fondos del Perte del vehículo eléctrico conectado y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso a Cataluña la gestión de los fondos que parte del plan de ayudas europeo Next Generation. El titular de empresa y empleo en Cataluña ha subrayado que no «cumple ni las expectativas creadas por las empresas ni las de la Generalitat de Cataluña».

«Cataluña debe poder gestionar los recursos de los Next Generation de la automoción en un proceso de cambio que es primordial no solo por el presente, sino que explicará el peso que este sector económico tendrá en el futuro«, ha señalado el conseller durante la presentación de las nuevas ayudas del Fondo Tecnológico enfocado a impulsar la transformación digital de los comercios con los fondos Next Generation EU.

A su juicio, el Ministerio de Industria ha repartido una cantidad escasa a proyectos que deben ser los protagonistas de la transformación del sector automovilístico eléctrico y que son importantes para Europa, por lo que ha evidenciado la «preocupación» del Govern sobre la gestión del Gobierno.

En este sentido, el conseller ha explicado «no tiene ningún sentido que los proyectos empresariales que deben ser el motor de transformación del sector estén infrafinanciados» ni que «exista un despliegue de solo un 30% de unos recursos disponibles que son importantísimos y sobre los que Europa ha hecho un esfuerzo muy importante por ayudar a la industria”.

VW, Mercedes y Nissan en el podio

Tras semanas de retraso, esta martes se conoció la resolución del Perte del vehículo eléctrico y conectado. Volkswagen, Mercedes y el hub para la reindustrialización de Nissan han sido las automovilísticas más beneficiadas de la línea de ayudas con fondos europeos.

Abriendo podio, el proyecto del grupo alemán se lleva 397 millones de euros, 230 millones más de los asignados inicialmente en agosto. Estos fondos se destinarán a la electrificación de la fábrica de Seat en Martorell y de la de Volkswagen en Navarra, dentro del plan Future Fast Forward del conglomerado que requiere una inversión total de 10.000 millones de euros.

El proyecto de Mercedes para transformar la cadena de valor y favorecer el desarrollo del monovolumen Premium eléctrico desde su planta en Vitoria es el segundo a quien se le ha otorgado la suma más alta. Finalmente, recibirá 170 millones de euros, unos 10 millones más de los concedidos inicialmente.

Por su parte, cerrando el podio, al hub de Nissan, el Ministerio de Industria le ha concebido 2,7 millones más, hasta los 107,8 millones que tendrá finalmente para invertir en la antigua fábrica. Stellantis en Figueruelas, Zaragoza se hará con 52 millones de euros para fabricar nuevos modeles con versiones electrificadas.