Yolanda Díaz avanza que Unidas Podemos apoyará la moción de Esquerra para elevar la indemnización por despido

Esta semana se reavivará una discrepancia ya olvidada entre los socios del Gobierno con motivo de modificar la indemnización por despido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, adelanta que el grupo parlamentario de Unidas Podemos votará a favor de la moción presentada por Esquerra Republicana que insta a realizar modificaciones legislativas para incrementar las indemnizaciones por despido improcedente.

En línea con lo que argumentó el jueves pasado en el Congreso durante el debate de esta iniciativa, Díaz ha asegurado este martes que la legislación española debe acomodarse al artículo 24 de la Carta Social Europea en cuanto al precio del despido. «Los países que tienen topadas las indemnizaciones por despido a 33 o 45 días no se acomodan a la Carta Social Europea», ha afirmado, asegurando que dicho tratado del Consejo de Europa dice que los daños derivados del despido «deben ser evaluados, de conformidad con el ordenamiento jurídico español y europeo, en atención al daño real causado y al lucro cesante«.

Aumentar los días a indemnizar encarecería el despido, aunque la ministra insiste en señalar que esto es lo que ya han dictado «varios tribunales españoles»: «Cuando los tribunales españoles dictan sentencias diciendo lo que dicen es que algún defecto tiene la legislación española», ha afirmado, asegurando que modificar la indemnización por despido también se requiere para cumplir el convenio 158 de la OIT.

A pesar del apoyo de la vicepresidenta segunda a impulsar el llamado despido ‘reparativo’, su reforma laboral de 2021 no incluyó modificaciones en este sentido, lo cual fue criticado duramente por los sindicatos y por los socios del Ejecutivo, que llegaron incluso a no apoyar la reforma. Según Díaz, esto fue así porque el PSOE «no aceptó» modificaciones al respecto; mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que si el coste del despido no se tocó fue para tener el visto bueno de la CEOE a la reforma laboral.

La vicepresidenta ya aseguró el pasado jueves que el Gobierno trabajará «pronto» en las indemnizaciones por despido improcedente, a falta de conocer la opinión del socio mayoritario del Gobierno y en un contexto en el que las relaciones entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo son distantes.

Derogar las reformas del PSOE y del PP

En concreto, la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Esquerra, que se debatirá y votará esta semana en el pleno del Congreso, propone derogar las modificaciones legislativas en materia de indemnización por despido improcedente introducidas por las reformas laborales de 2010 (PSOE) y de 2012 (PP) y fijar una nueva indemnización «no inferior a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades». En la actualidad, el despido improcedente se indemniza con 33 días por año trabajado hasta un total de 24 mensualidades.

También propone establecer «un nuevo régimen indemnizatorio para los despidos injustificados o con causa ficticia que sea efectivamente restaurador», de manera que atienda a las circunstancias personales y «del daño causado a la víctima» y que consiga un efecto «realmente disuasorio para el empleador».