Yolanda Díaz busca «el nuevo contrato social para la próxima década» con el lanzamiento de ‘Sumar’

Se ha hecho esperar, pero la plataforma de escucha ciudadana ‘Sumar’, de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya se ha puesto de largo. En la tarde de este viernes, ante más de 5.000 personas, según fuentes de la organización, la líder del espacio a la izquierda del PSOE ha desvelado las claves de su nuevo proyecto, que pivotará sobre un pilar único: pensar la propuesta del «nuevo contrato social para la próxima década».

«El reto es más complejo que un partido político», ha reconocido Díaz en su alocución, la última tras la participación de diversos activistas sociales y sindicales. «Por eso no va de siglas. No voy a hablar: os voy a escuchar. Porque ha llegado la hora de que deis un paso delante para un nuevo contrato social democrático. Los hiperricos tienen que aportar a ese nuevo contrato democrático y social. De esto va Sumar«, ha avanzado.

Su plataforma de escucha tendrá un profundo cariz económico. En los próximos meses, la ministra de Trabajo recorrerá el país con grupos de escucha sectorial y general, ha indicado. En ellos habrá equipos temáticos de profesionales y activistas. «La democracia también tiene que ser económica en un momento clave en nuestro país», ha argüido.

Propuesta económica de Sumar

«La democracia también tiene que llegar a nuestros impuestos. Sé muy bien que muchos de vosotros no podéis ir al supermercado o hacer la compra en buenas condiciones, con una inflación que nos ahoga. Justamente por eso, los impuestos y la democracia económica es más necesaria que nunca«, ha aseverado.

La titular de Trabajo ha tenido palabras para las cargas impositivas en el gran estreno de Sumar. «Pienso humildemente que no es comprensible que un autónomo pague más impuestos que una gran corporación tecnológica. No es justo que las eléctricas se forren a costa de pobres consumidores, no es justo que el impuesto del IRPF el 80% esté soportado por las rentas de trabajadores de nuestro país», ha creído, desvelando así el electorado al que se dirige: votantes de izquierda de clases medias que anden desencantados con la política.

«De esto va Sumar», ha insistido. «Creo que en un país en el que las grandes corporaciones tributan al 3,8% no es un país justo y por tanto la democracia tiene que llegar a las empresas, a la economía, a los impuestos». «No nos resignamos: no tienen que gobernar las derechas», ha manifestado la vicepresidenta segunda. «No tenemos que tener miedo: tenemos ideas y corazón. Sumar no va de resignación. Sumar va de derechos humanos, de alegría. Sumar va de vuestras vidas».

Dar «un paso adelante» sin «resignación»

Díaz ha dibujado un país que ha descrito como «feminista, ecologista, de la gente joven. La España que queremos». También se ha mostrado «cargada de esperanza». «Estamos hartas de distopías. Queremos ser felices. De eso va Sumar».

Así, ha afirmado «no resignarse y dar un paso adelante». «En esto soy una pieza más. El protagonismo es vuestro, y, si vosotras queréis, yo me subo«, ha recordado, dado que no ha asegurado Díaz que se vaya a presentar como candidata. Sólo dará el paso tras este proceso de escucha y tras un proceso interno de primarias, dado el caso.

«El protagonismo es ciudadano. Tienen que hablar la gente, los profesionales, las cajeras, los sanitarios, las limpiadoras. Ya está bien de que hablen los de siempre», ha asegurado. Eso sí, con dos condiciones, según ha desvelado: en el proyecto Sumar cabe «todo el mundo» si van a pensar el país con «una enorme generosidad y con enormes dosis de ternura». «La próxima década es nuestra: a sumar por el país de los pensionistas, de las mujeres… el país que queremos», ha cerrado.