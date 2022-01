Las apps de running que no pueden faltar en tu iPhone

Si eres de los que suele salir a correr y no te puede faltar tu iPhone para medir tu evolución o trayectoria, este post te va a ser realmente útil. Son muchos los aficionados al running a los que les gusta acompañar su rutina de las mejores aplicaciones para poder ver su progreso y sus logros.

El mundo del running ha evolucionado mucho en los últimos años y cada vez hay más alternativas para que puedas disfrutar al máximo de tu experiencia, ya no solo con dispositivos electrónicos, zapatillas especiales o conjuntos deportivos. Gracias a estas apps de iPhone tendrás un montón de posibilidades a la palma de tu mano.

Si eres aficionado al running y te estás preguntando cuáles son las mejores aplicaciones que puedes incluir en tu rutina diaria, estas son las que no pueden faltar en tu iPhone cada vez que salgas a correr:

Runtastic

Runtastic es una de las aplicaciones más recomendadas por la calidad de las opciones gráficas que ofrece. Esta aplicación utilizará el GPS de tu iPhone y marcará todo el recorrido que hayas realizado en tiempo real. Además, cuenta con otro tipo de funciones que hará que tu experiencia sea lo más amena y práctica posible.

Podrás descargar historias para escuchar durante tu rutina, de forma que mientras corres podrás centrarte en historias increíbles que harán que el tiempo se te pase volando. Lo más destacado es la gran cantidad de gráficos que ofrece con los que podrás marcarte tus propios objetivos e ir observando tus logros.

RunKeeper

Es una de las más simples y también de las favoritas por la comunidad runner. Ofrece una gran compatibilidad con otras aplicaciones y permite tomar fotografías durante tu ejercicio. Algunas de las opciones que ofrece son para controlar las calorías quemaras, la distancia que has recorrido o cuánto tiempo te ha llevado.

Te ayudará a motivarte y coger el ejercicio con ganas gracias a su mecanismo para obtener objetivos concretos y visualizar si has conseguido llegar a ellos o cuánto te faltaría. Es una app sencilla y muy intuitiva que no puede faltar si te gusta el running.

Endomondo

Esta aplicación es ideal para aquellos a los que les gusta crear una comunidad y compartir sus logros. Gracias a Endomondo podrás crear tus propias rutas y recorridos, así como compartirlos con las miles de personas que forman la comunidad. No solo dispone de las métricas típica de las apps de running, sino que también se te ofrecerán recomendaciones para mejorar tu forma física y cumplir tus objetivos.

La aplicación permite además la sincronización de tus datos y te realizará un test muy interesante para valorar tu nivel y ofrecerte una información y recomendaciones más personalizadas.

Map my Run

Muchas aplicaciones de running ofrecen un control GPS de las rutas realizadas y te muestran tu recorrido en el mapa. La particularidad de esta app es que, además de eso, podrás hacer uso de otras opciones para perder peso o para controlar las comidas y mejorar tu alimentación.

Otra de las particularidades de Map my Run, de Under Armour, es que es perfecta para aquellos que necesitan motivación constante, y es que permite añadir notificaciones que pueden enviar tus amigos con los que estás conectado cuando vas logrando tus objetivos o metas. También te mostrará la distancia que has recorrido, así como las calorías quemadas o el tiempo que te ha llevado.

Nike+Running

Ya sea por la marca o por su calidad, esta aplicación es una de las más conocidas en el mundo del running, tal vez por estar asociada con la marca de accesorios deportivos Nike. Cuenta con las funciones comunes de cualquier aplicación de running como la métrica, gráficas y objetivos. Sin embargo, también cuenta con varias particularidades.

Una de sus opciones que te ofrece la app Nike Run Club es la de comparar tus propios datos con los de otros de tus contactos que también utilicen esta aplicación para poder motivaros mutuamente y daros ánimos. Otra función muy útil es la de Power Song, pensada para que la música te de la energía y motivación necesaria durante tus entrenamientos.