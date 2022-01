La función más esperada llega a iPhone: podrás desbloquear el móvil con mascarilla

Los usuarios de Apple estaban desesperados con que llegase esta función a sus teléfonos, y después de mucho tiempo pidiéndolo a la marca de Cupertino, por fin lo han recibido. Hablamos de que Apple ha incorporado el reconocimiento facial para poder desbloquear los dispositivos de la manzana mordida con la mascarilla puesta, y sin necesidad de tener que llevar un Apple Watch encima para ello.

Hay que tener en cuenta que Apple ha tardado casi dos años en traer esta función. Mientras otros dispositivos de Android ya permitían desbloquear el móvil con la mascarilla, principalmente reconociendo los rasgos de los ojos y la cara, incluso con gafas de sol, los usuarios de iPhone reclamaban algo tan básico como ello justo después de la pandemia, cuando las mascarillas empezaron a ser habituales e impedían desbloquear el móvil con ellas puestas.

Reconocimiento facial disponible en iPhone a partir de iOS 15.4

Ya se encuentra disponible en la última beta de iOS 15.4, y que se prevé, llegue para el resto de móviles a partir del iPhone 12 inminentemente. Como sabemos, Apple nos tiene acostumbrados a lanzar breves ‘betas’ para luego hacerlas públicas en cuestión de días al resto de usuarios tras corregir los errores.

El problema es que hasta ahora, si no disponías de un Apple Watch que te reconociese y estuviese emparejado al móvil, era prácticamente imposible desbloquear el iPhone. Un problema añadido si tenemos en cuenta que Apple decidió eliminar el lector de huellas.

Usuario desbloqueando iPhone

Ahora traen un nuevo algoritmo del Face ID, el sistema que desbloquea el móvil a través de tu cara, y funciona con la mascarilla puesta. Los usuarios de la beta que ya lo han probado aseguran en las redes que la espera ha merecido la pena, ya que se desbloquea incluso más rápido que muchos Android y con mucha precisión.

¿Cómo activar el desbloqueo facial en iPhone a partir de ahora?

Para poder configurar el desbloqueo facial, primero has de haber actualizado a la última versión de 15.4 Si no tienes acceso a la beta, lo tendrás próximamente con toda seguridad. Además, necesitarás un iPhone 12 o 13 para ello, que son los móviles en los que se está probando la nueva característica, los últimos de Apple. Por el momento no se sabe nada de iPhone X ni Xs, aunque sí cuentan con el software para ello.

Activar desbloqueo facial en Apple

Habrá que ir a los Ajustes, luego Configuración y en la opción de Face ID, abrir la opción de ‘Usar Face ID con mascarilla‘. A continuación te hará un escaneo de la cara, principalmente a partir de los ojos. Pero cuidado con esto, porque no funcionará con gafas de sol, únicamente con tus ojos al descubierto. Sí funcionará, en cambio, con las gafas de vista, para lo que habrá también una configuración específica.

Más novedades para iOS 15.4

Entre otras novedades, también nos encontramos con 30 nuevos emojis o iconos: caras nuevas, gestos hechos con las manos, nuevos objetos como ruedas o un flotador… Además, ahora se podrá añadir un widget en la pantalla de inicio del iPhone con el balance de Apple Pay e ir viendo los gastos que se han hecho semana a semana.

Otras novedades, como la detección de texto a tiempo real con la cámara, más widgets muy interesantes para la pantalla de inicio… Todo esto se espera que llegue en las próximas semanas, cuando se dé por finalizada la beta y la versión oficial de iOS 15.4 sea lanzada para todos los usuarios. ¡Así que solo queda esperar a la ansiada versión!