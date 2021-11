Europa se prepara para recibir el nuevo embiste de la Covid-19

La covid-19 aumenta de nuevo su presencia en Europa. La dispersión de la nueva variante Delta Plus, una de las más contagiosas de las que se tienen registros, junto con factores climáticos o estacionales, como la entrada en el otoño y la vuelta del frío, lo que provoca una mayor facilidad en la transmisión de los rinovirus, entre otros factores, han provocado que la incidencia en el continente se haya disparado de nuevo y amenace, a corto plazo, las próximas navidades.

En esta línea, los países de la Unión Europea, tras semanas del giro radical de la tendencia y un aumento constante de los contagios, los ingresos hospitalarios y los fallecimientos, se están preparando de forma dispar para lo que posiblemente sea un invierno negro con respecto a la enfermedad.

Con casi 53.000 nuevos contagiados registrados en tan solo un día, Alemania baraja establecer nuevos confinamientos y endurecer sus restricciones. Este es el caso del Estado Federal del Sajonia, que ya ha decretado el cierre parcial de la vida pública en la región, desde negocios hasta escuelas.

Portugal, por otra parte, se plantea retomar la mascarilla obligatoria en espacios cerrados y eventos, los tests previos y los certificados de vacunación, unas medidas más laxas que otros países justificadas por la incidencia, que pese a rozar los 200 contagios por cada 100.000 habitantes, es relativamente baja si se compara con otros países de la Unión.

Austria, mucho más dura en sus restricciones, ya ha anunciado un confinamiento total de 20 días para tratar de frenar la incidencia, que roza los 1.000 casos. Las autoridades sanitarias, junto al canciller del país han lamentado este viernes que todavía no se hayan vacunado ni el 65% de la población, no por falta de vacunas, pues el Estado cuenta con los viales necesarios para inmunizar a la población.

Leer más: Las UCI catalanas rozan los 100 pacientes mientras los indicadores Covid siguen empeorando

Por ello, el país se ha convertido en el primero en hacer obligatoria la vacunación de cara al próximo mes de febrero. Mientras tanto, las restricciones aplicadas a la población serán más duras para todos aquellos que no se hayan vacunado. El confinamiento de 20 días se alargará para aquellos a los que no se les haya aplicado la profilaxis.

Francia, por su parte, apuesta por potenciar la campaña de vacunación y centrarse en las dosis de refuerzo. Así, la Alta Autoridad de Salud (institución sanitaria francesa), ya ha recomendado ampliar la población que pueda recibir las dosis de refuerzo a los mayores de 40 años.

Personal sanitario administra la vacuna contra la covid-19. EFE/Ana F. Barredo

En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha considerado este viernes que no es necesario ampliar el marco jurídico para imponer nuevas restricciones. No obstante, la titular del Ejecutivo sí ha insistido en que aquellos que no se han vacunado acudan lo antes posible a inmunizarse y ha recordado la necesidad de mantener una higiene de manos y el uso de la mascarilla tanto en interiores como en exteriores siempre que no sea posible mantener la distancia social.

Además, el país ya ha administrado hasta 3,3 millones de vacunas de refuerzo, según consta en los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. La ministra también ha asegurado que, en cuanto la EMA de luz verde a comenzar la vacunación con los menores de 12 años, el Estado estará preparado para inmunizar al que ya es el único grupo que todavía no ha sido llamada a vacunarse.

Asimismo, varias comunidades autónomas están discutiendo acerca de la posibilidad de implantar el pasaporte covid como medida para permitir el acceso a bares, y lugares de ocio. Y es que en España, donde la decisión depende de las CC.AA, solo se aplica en Cataluña, Galicia y Baleares. Discuten sobre si deben aplicar esta medida la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, el País Vasco, Catilla y León y Canarias.

Por último, no se ha planteado o se ha concluido no aplicar esta norma en Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla – La Mancha, Ceuta y Melilla.

La incidencia acumulada ya se ha situado este viernes en los 112 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes, lo que indica no solo un repunte de los casos sino también un aumento de la velocidad de transmisión del virus.

Para tratar a los infectados, la EMA ha aconsejado el tratamiento con el medicamento antiviral molnupiravir. La autoridad sanitaria europea ha valorado que, a la espera de que una valoración no solo suya sino también de las distintas autoridades sanitarias nacionales de cada Estado Miembro, puede ser positivo su uso de emergencia.