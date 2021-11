El 60% de los ingresados en las UCI por Covid son no vacunados

La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este viernes que aproximadamente el 60% de los pacientes ingresados en las UCI por coronavirus son personas sin vacunar.

Así consta según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad y que la ministra ha revelado durante una entrevista concedida a TVE, donde ha matizado que el porcentaje es una media española, pero que hay comunidades autónomas donde el porcentaje sube del 60% o baja.

“Hay que recordar que las vacunas no son esterilizantes, nos dan una protección altísima”, ha aseverado Darias, que ha añadido que, aun así, las vacunas no impiden la infección de virus. También ha vuelto a insistir en la necesidad de que la gente acuda a vacunarse y ha pedido a la ciudadanía ayuda para convencer a los que no lo han hecho hasta ahora, “que son un porcentaje muy pequeño”.

Actualmente, España ha llegado a vacunar hasta el 90,7% de la población diana con una dosis, según datos del Ministerio de Sanidad, mientras que han recibido la pauta completa el 89% de la población diana, es decir, todos los mayores de 12 años.

Si se suman al cómputo los menores de 12 años, cuya entrada en el circuito de vacunación está siendo actualmente valorado por la EMA tras recibir informes positivos de las farmacéuticas productoras de las profilaxis distribuidas en la UE, las cifras de vacunados bajan aproximadamente un 10%.

De esta manera, si se contempla el índice de vacunación no sobre la población diana, sino sobre la población total española, el total de vacunados con la pauta completa es del 79%, que sube hasta el 80,5% con al menos una dosis.

Es justamente este grupo etario, el único que no ha tenido acceso a las vacunas, donde mayor incidencia se está produciendo desde las últimas semanas. Darias ha asegurado que en cuanto la EMA dé el visto bueno para comenzar a vacunar a los más pequeños, “nosotros estaremos preparados”. De hecho, entre las opciones que barajan Ministerio y CCAA está la posibilidad de vacunar a los niños en las mismas escuelas.

La ministra no ha considerado que las navidades se encuentren en peligro y, aunque España está presentando un nuevo repunte de casos que ha hecho que el país vuelva a superar la incidencia acumulada de 100 positivos por cada 100.000 habitantes, ha descartado la necesidad aplicar nuevas restricciones por el momento.

Con todo, ha insistido en que los dos ejes principales de protección son las vacunas y las mascarillas y ha vuelto a destacar la importancia de utilizar estas segundas cuando no sea posible mantener la distancia social en exteriores y siempre en interiores. “Hay que seguir protegiéndonos, ahora hacemos más una vida más de interior por las temperaturas, pues hay que seguir con las mascarillas, así se lo ponemos difícil al virus para que se propague; hay que seguir con la distancia social y el lavado de manos”, ha argumentado.