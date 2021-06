Junts se revuelve contra Jordi Sànchez por desacreditar el 1-O

Nueva fractura en Junts. Varios dirigentes, altos cargos y hombres fuertes del socio de ERC en el Govern de la Generalitat han alzado la voz contra Jordi Sànchez tras leer la carta que difundió el pasado martes, en la que desacredita el referéndum del 1-O.

En lamisiva, publicada en el Diari Ara, critica que Oriol Junqueras busque ahora un acuerdo con el Gobierno para facilitar los indultos, a la vez que exige al líder de Esquerra que no trate de tutelar al Govern. No obstante, no ha sido ninguno de estos fragmentos lo que ha levantado ampollas entre las filas de su partido.

Leer más: Jordi Sànchez enseña las vergüenzas del Govern de ERC y Junts

Lo que ha molestado, y mucho, a altos cargos de Junts son sus reflexiones sobre el 1-O: “Soy de los que creen que el 1 de octubre fue concebido más para forzar al Gobierno español a abrir una vía de diálogo y negociación para alcanzar un referéndum acordado por el que proclamar efectivamente la independencia”.

Estas palabras han hecho tambalear los cimientos el argumentario político que sustenta la rama política del independentismo catalán: hacer efectivo el mandato del 1 de octubre y alcanzar la independencia.

La actual consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que “fue un referéndum y haremos un país mejor“, parafraseando el anuncio de la campaña electoral que el partido de Puigdemont utilizó.

Va ser un referèndum i farem un País millor #1Oct

https://t.co/YlspwTKzS1 — Lourdes Ciuró 🎗 (@lciuro) June 8, 2021

El expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado la afirmación de Sànchez y ha dicho que él, el 1 de octubre de 2017, votó ‘Sí’ a “constituir una Cataluña independiente en forma de república, ejerció el derecho a la autodeterminación de Cataluña”. Ha destacado a través de Twitter, que “el 1-O es fundacional e innegociable”.

Amb tot el respecte, benvolgut Jordi Sànchez, jo l’1-O vaig votar SÍ a constituir Catalunya en un Estat independent en forma de república, vaig exercir el dret d’autodeterminació de Catalunya. Per això, per mi l’1-O és fundacional i innegociable. https://t.co/R2zjI9PF4X — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 8, 2021

Las críticas también han llegado desde la CUP, que ya censuró la carta de Oriol Junqueras. Los independentistas antisistema han afirmado, en respuesta a las reflexiones de Sànchez, que “un referéndum de autodeterminación es y siempre será del pueblo“.