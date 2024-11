Sorteo 11 del 11: Lo que no sabías sobre este día ‘capicúa’ de la suerte

En España, la lotería es una tradición muy arraigada, especialmente a través de sorteos emblemáticos como la Lotería de Navidad, la ONCE y la Lotería Nacional.

Uno de los más deseados es el Cupón 11 del 11 de la ONCE, que se celebra cada 11 de noviembre. Este sorteo no sólo destaca por su popularidad, sino por los atractivos premios millonarios que ofrece, convirtiéndose en un día especial para quienes sueñan con ganar una gran cantidad de dinero.

Cada año, el 11 del 11 capta la atención de millones de jugadores, quienes ven en este sorteo una oportunidad única de cambiar sus vidas.

Este juego funciona de forma sencilla: se compra un boleto con un número de cinco cifras. Durante el sorteo, se extraen números al azar y, en caso tu número del boleto coincide con el número ganador, te llevas el premio mayor.

También hay premios más pequeños para otros números que sean similares al ganador, como aquellos que coincidan en las últimas cifras.

¿Cuáles son los premios en la edición 2024?

El cupón, cuyo precio actual es de 6 euros, podría ser la llave para ganar alguna de estas cantidades de dinero:

1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie

a las cinco cifras y serie 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra

Datos curiosos sobre el sorteo 11 del 11

I. Primera edición

La primera vez que se celebró esta lotería fue el 11 de noviembre de 2011, cuando la ONCE sorteó en horario de prime time once premios de un millón de euros y un premio de once millones de euros entre 12 cupones distintos.

Se repartieron, además, varios premios menores, cuya cuantía total destinada a premios alcanzó los 44 millones de euros. La respuesta a este sorteo fue extraordinaria, superando todas las previsiones, ya que todos los cupones fueron vendidos con varios días de antelación a la fecha de la celebración del evento.

ONCE. Foto: Joaquín Corchero / Europa Press

II. La razón por la que existe

Gracias al éxito de los sorteos extraordinarios celebrados en el Día del Padre, el Día de la Madre y el de Verano, junto con la llegada del año 2011, la ONCE decidió lanzar un sorteo especial en una fecha significativa para la compañía: el 11/11/11.

Este estuvo acompañado de una campaña mediática que generó gran expectativa, sobre todo por la singularidad del día (número capicúa), el evento en sí y los premios ofrecidos.

El juego fue celebrado con una gala especial transmitida en televisión, que alcanzó una audiencia de 4 millones de espectadores, convirtiéndose en un rotundo éxito televisivo.

III. La terminación más victoriosa

La terminación o número final que más veces se ha repetido en todas las ediciones ha sido el 0, que ha salido en 3 oportunidades. En concreto, fueron los números ganadores de los años 2014, 2016 y 2017.

El segundo más repetido es el 6, que ha salido como número final de la combinación ganadora de los años 2011 y 2015.

IV. El número premiado más alto y más bajo

El número más alto premiado del que se tiene constancia es el 77.366 con la serie 009, un premio que se entregó en 2015, con la suerte concentrada en Lucena (Córdoba).

En el extremo opuesto, el número más bajo premiado fue el 02.583 y la serie 29, en 2020, un sorteo que se celebró en Collado Villalba, justo cuando la localidad madrileña estaba bajo cuarentena.

V. ¿En qué provincia ha caído más veces el premio?

La más agraciada ha sido Granada (Andalucía), en donde las combinaciones ganadoras han caído hasta dos veces, una en el 2016 y otra en el 2021.