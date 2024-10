La Guardia Civil advierte sobre una estafa en cajeros que vacía tu cuenta

Una de las operaciones que los clientes realizan en su entidad financiera de forma más habitual es la extracción de dinero en efectivo en uno de los cajeros automáticos que conforman la red del banco en cuestión.

A pesar de tratarse de una operación sin gran complicación, conviene extremar las precauciones a la hora de realizarla, ya que puede provocar más de un disgusto entre los usuarios, tal y como ha advertido la Guardia Civil.

Cuidado con las estafas

Las estafas que tienen que ver con las tarjetas bancarias son numerosas. Un ejemplo es el carding, un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas, para utilizarlas de manera fraudulenta.

Tras obtener los datos de la tarjeta bancaria, los delincuentes proceden a realizar compras para verificar que la información que han replicado en una tarjeta virtual es válida, alerta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

El carding es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas, para utilizarlas de manera fraudulenta. Foto: Freepik.

Generalmente comienzan realizando compras de productos o servicios que tengan un importe bajo para después aumentarlos progresivamente y tratar de adivinar el saldo disponible en la tarjeta bancaria.

La entidad remarca que la estafa suele coger más fuerza durante las principales campañas comerciales, ya que los delincuentes aprovechan la sobrecarga de transacciones debido a las compras.

Entre los fraudes más habituales también figura el smishing, una modalidad que consiste en el envío de mensajes SMS fraudulentos, en los cuales se indica al usuario que se ha realizado un cargo en su cuenta o que la cuenta o tarjeta ha sido bloqueada.

Bajo el propósito de solucionar la incidencia, en el mensaje se emplaza a hacer clic sobre un enlace, que redirecciona a una web fraudulenta para robar las credenciales de acceso a la banca online de la víctima.

El e-skimming es otra de las estafas relacionadas con las tarjetas bancarias. Se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información bancaria y personal de tiendas online legítimas que posteriormente será vendida en el mercado negro, o utilizada directamente por los ciberdelincuentes en su propio beneficio.

Tras lograr acceder al portal online de una tienda, modifican parte de su código fuente para robar la información personal o bancaria que el cliente introduce al realizar una compra. Dado que la información se envía al banco y el pago es correcto, tanto el cliente como el comercio no son conscientes del robo.

Cómo prevenir las estafas

El cuerpo policial recomienda utilizar tarjeta bancaria y no llevar grandes cantidades de dinero en metálico, si bien aconseja caminar por la parte interior de la acera y colocar el bolso en el lado de la pared si se da este tipo de situación.

También sugiere destruir los recibos, comprobantes o extractos bancarios de las tarjetas de crédito y cuentas antiguas, pero también cerrar todos los créditos o cuentas bancarias que no se utilicen.

Más allá de no revelar información personal por teléfono, correo electrónico o internet, recomienda no hablar sobre inversiones con personas que no sean de confianza, como amigos, familiares o asesores financieros.

Al realizar esta operación se debe tapar el número secreto y no utilizar uno que sea demasiado fácil. En el caso de que la tarjeta bancaria quede dentro del cajero automático, si se ha bloqueado, no debe dejarse dentro del terminal y es recomendable contactar lo antes posible con la entidad financiera.

La Guardia Civil ha remarcado que no se debe facilitar el número secreto de la tarjeta bancaria en ningún caso, ni siquiera a los trabajadores que forman parte de la plantilla de la entidad financiera.

Además de no guardar todo el dinero en efectivo en el domicilio, recomienda no recoger la pensión en el banco los mismos días del mes y a las mismas horas.

Por ello, aconseja tratar de sacar el dinero en efectivo de forma escalonada, y no toda la mensualidad en una única vez, puesto que los delincuentes se encuentran al acecho en los días de cobro.