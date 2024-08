LeBron James impone una extraña regla a su hijo Bronny

LeBron James es un jugador profesional de baloncesto estadounidense, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y del baloncesto mundial. Actualmente juega para los Lakers en la NBA.

Aunque aun sigue en activo a un ritmo descomunal con 39 años, LeBron ya tiene elegido para continuar su legado. Su hijo mayor, Bronny, se ha unido a los Lakers y su padre ha aclarado cómo manejaran la relación.

LeBron pide esto a su hijo

En un adelanto del próximo episodio de «The Shop» en Uninterrupted, LeBron dejó claro que no permitirá que Bronny lo llame «papá» durante los entrenamientos o partidos. Ha explicado que durante los partidos y entrenamientos serán compañeros.

LeBron detalló que, fuera, ya sea en el coche o en casa, Bronny podrá seguir llamándolo «papá». Sin embargo, durante los partidos o entrenamientos, deberá referirse a él como «23» o simplemente «Bron».

Incluso bromeó diciendo que Bronny podría llamarlo «GOAT» (el mejor de todos los tiempos) si quisiera, pero nunca «papá».

La estrella de los Lakers también subrayó que habrá consecuencias si Bronny olvida esta regla y lo llama «papá» en la cancha. «We cannot be running down the court and he’d be like, ‘Dad, I’m open! Dad, come on!’ No you cannot do that» (No podemos estar en medio de un juego y que él diga: ‘¡Papá, estoy libre! ¡Papá, pásala!’ No, eso no es posible).

LeBron y Bronny forman el primer dúo de padre e hijo en la liga y además los primeros en compartir equipo, lo que añade una dinámica única a su relación profesional y familiar.