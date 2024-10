Buenas noticias para los nacidos en 2007: el Gobierno les pagará un bono de 400 euros

El Gobierno ha confirmado que el Bono Cultural Joven se renueva un año más. Esta medida, que se puso en marcha en 2022, implica que los jóvenes que cumplen 18 años en 2025 –es decir, los nacidos en 2007– recibirán 400 euros para destinar a productos o servicios culturales en el plazo de un año.

Tal como se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha convocado el procedimiento para seleccionar una entidad colaboradora «para la facilitación y gestión de los medios de pago del programa de ayudas Bono Cultural Joven«.

El objetivo el Gobierno es ofrecer a quienes cumplen 18 años un impulso económico para descubrir la cultura y generar hábitos de consumo de productos culturales, así como revitalizar el sector cultural español, que fue muy castigado durante la pandemia.

En qué se puede gastar el Bono Cultural Joven

Esta ayuda de 400 euros está divida en tres aparados para fomentar el acceso a diferentes expresiones culturales. Así, los jóvenes pueden gastarlo de la siguiente manera:

200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales y espectáculos taurinos.

100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray.

100 euros para consumo digital o en línea, como suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales, suscripción para descarga de archivos multimedia, suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Hay que tener en cuenta que no se incluyen los productos de papelería, libros de texto curriculares, impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico; instrumentos musicales; espectáculos deportivos; moda o gastronomía; ni tampoco los contenidos pornográficos.

El bono solamente funciona en los comercios, empresas y entidades adheridas a la iniciativa, que están situadas en todo el territorio nacional.

Cómo funciona el Bono Cultural Joven

La ayuda la pueden solicitar los jóvenes que vayan a cumplir 18 años en 2025, registrándose y realizando el procedimiento de solicitud en la web del Bono Cultural.

Es imprescindible que los interesados dispongan de una forma de identificación digital antes de pedir la ayuda: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

El trámite se puede realizar personalmente o a través de la representación de un adulto. En este caso, es necesario adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario.

100 euros de los 400 totales se pueden destinar a productos culturales en soporte físico, como libros. Foto: Freepik

De momento, aún no se ha abierto el plazo para que los jóvenes nacidos en 2007 puedan solicitar el bono, aunque previsiblemente se hará en verano, seguramente en junio, tal como ha sido en las pasadas convocatorias.

Los que sí que pueden pedirlo todavía son los que hayan nacido en 2006, pues el plazo para solicitar el bono 2024 se ha prorrogado hasta el próximo 31 de octubre.

Otras normas de uso

Los beneficiarios del bono cultural tienen que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, que la compra online con envío a domicilio no está permitida, sino que los productos físicos, como libros, discos o videojuegos, se tendrán que comprar o en la tienda física u online con recogida en tienda, si el establecimiento lo permite. La única excepción son las suscripciones a periódicos o revistas.

Las suscripciones a plataformas de audio o vídeo están limitadas a cuatro meses por cada una de ellas. Pasados esos cuatro meses, se cancelará la suscripción. Tampoco se pueden comprar productos de dos categorías a la vez, han de ser separadas.

Los productos podrán ser cambiados por otros de igual o superior precio, si la entidad adherida lo autoriza, pero no podrá solicitarse la devolución del importe, salvo excepciones.

Asimismo, el Gobierno recuerda que el uso indebido del bono, en establecimientos no adheridos o no culturales, puede activar el bloqueo antifraude. Y el desbloqueo no es automático.