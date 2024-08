La nueva profesión del novio de Taylor Swift y por la que «haría lo que sea»

Su sueño está por cumplirse. El novio de Taylor Swift, Travis Kelce, debutará en el cine con la secuela de «Happy Gilmore 2», una producción de Netflix que se filmará en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Es lo que ha confirmado Adam Sandler en una reciente entrevista en The Tonight Show, detallando que el deportista hará un cameo en la comedia. «Tenemos algo lindo para Travis, él vendrá (al set), ha declarado.

Sandler no ha dudado en llenar de elogios al deportista, señalando en el programa que es un chico «agradable, muy grande, guapo y genial como el infierno».

El comediante repetirá su papel como protagonista en la película original, estrenada hace casi treinta años. Además, ha revelado que participó de la escritura del guion, admitiendo estar «emocionado».

En escena

Tras hacer pública su relación con la estrella pop en 2023, Travis Kelce ha expresado sus deseos de ser parte de la industria de la televisión y el cine.

Kelce había admitido que quería ser parte de la mencionada película en su podcast New Heights. «Seré un maldito extra, cualquier cosa con tal de estar en Happy Gilmore 2, en una película o cualquier rodaje junto a Adam Sandler», declaró en una oportunidad.

Tiempo después, repitió sus deseos asegurando que «haría lo que sea» para participar del filme.

Nuevos retos

Este no es el único proyecto del deportista en el mundo audiovisual, pues estaría negociando para dirigir la comedia de acción Loose Cannons, adelanta la revista Variety. No obstante, la producción de este proyecto estaría lejos de empezar, por lo que interferiría con la próxima temporada de la NFL.

Por otro lado, Kelce será el presentador del reality Are You Smarter Than a Celebrity? a fines de este año y debutará en la pantalla chica como actor en Grotesquerie, una nueva serie de terror de Ryan Murphy.