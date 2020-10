Pluto TV llega a España, una alternativa a Netflix totalmente gratis

08 de octubre de 2020 (17:45 CET)

El servicio gratuito y sin registro Pluto TV llegará a España a finales de mes con 40 canales exclusivos y contenido de cine, televisión, programación infantil, realities, deporte, gaming y miles de horas de contenido.

Así lo ha acordado la plataforma estrella de ViacomCBS Networks International, que ha firmado un acuerdo con Movistar+ para comercializar su publicidad y disponer del primer servicio de AVOD (advertising-based video on demand) gratuito y sin registro del mercado español. Según ha mencionado la compañía, el servicio irá ofertando cada mes nuevos canales a la oferta hasta llegar a 50 a finales de 2020 y a 100 a finales de 2021.

El nuevo servicio incluye, ha adelantado ViacomCBS, "un extenso catálogo de contenidos de video bajo demanda, todos ellos también gratuitos" y un pase de visualización por Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, además de dispositivos móviles tanto Android como iOS.

"Este innovador servicio complementa perfectamente nuestra oferta lineal y no lineal en España", ha comentado Raffaele Annecchino, presidente de ViacomCBS en Europa, Oriente Medio y Asia. "Pluto TV ha demostrado un gran éxito en Estados Unidos y este lanzamiento en España marca un importante paso en nuestra expansión en Europa. Estoy convencido de que Pluto TV revolucionará el mercado televisivo y de streaming español".

En su lanzamiento, más de 20 socios como All3Media, Endemol Shine, Fremantle o Lionsgate, entre otros, ofrecerán su contenido en Pluto TV España, alcanzando a una audiencia mayor, con contenido adaptado a cada usuario bajo la batuta publicitaria de Telefónica.

ViacomCBS apuesta fuerte en la guerra del streaming

ViacomCBS es ya uno de los grandes contendientes al trono de la guerra del streaming, virtualmente inexpugnable desde que Netflix lo fundara en 2016. Los activos que aglutina la nueva corporación no son moco de pavo, con unos CBS, MTV, Pluto TV, BET, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Networks que les ha conferido la mayor cuota de pantalla en Estados Unidos (un 22%).

A ellos hay que añadir los activos de Paramount Pictures, Showtime y CBS All Access (estas dos últimas, combinadas, representan más de 13,5 millones de suscriptores de pago) y varias especulaciones sobre otras posibles adquisiciones clave. Lionsgate, Sony y Starz están en todas las quinielas, en un movimiento que recuerda a lo que Disney hizo tras anunciar el lanzamiento de sus proyectos directos al consumidor (con la compra de Fox).

Con todo eso sobre la mesa no tardó en anunciarse una plataforma de streaming global para la que todavía no tienen nombre pero sí filosofía: una house of brands agregadora que les permitirá abarcar prácticamente todos los públicos con una oferta transversal. Esta casa de marcas, en la práctica, supondrá una expansión de sus negocios preexistentes en el sector del streaming (CBS All Access y Showtime on demand), que complementarán con Pluto TV, su servicio AVOD (que cuenta con más de 24 millones de usuarios mensuales).

La vocación global de la empresa está fuera de toda duda. Tienen claro que el contenido es perfectamente escalable y pretenden expandir internacionalmente su oferta rápido, buscando compañeros de viaje.

Autor: Luis Casal