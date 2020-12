Tesla lanzará una suscripción de su sistema de conducción semiautónoma para 2021

21 de diciembre de 2020 (16:49 CET)

Tesla lanzará el servicio de suscripción de su servicio de conducción semiautónoma Full Self-Driving a inicios del próximo año 2021, según confirmó este domingo Elon Musk a través de Twitter. Se trata de una buena noticia para los usuarios que utilicen vehículos Tesla de alquiler o con fórmulas como el leasing, ya que ahora mismo utilizar este asistente de conducción tiene un precio de 10.000 dólares (8.200 euros) después de su última subida.

Musk llevaba tiempo anticipando que Tesla estudiaba ofrecer su servicio más avanzado de conducción autónoma en el formato de suscripción, y un usuario de Reddit ya había desvelado que la empresa de coches eléctricos estaba programando su aplicación móvil en este sentido. Aunque el fundador de la compañía de coches eléctricos no ha desvelado el coste que podría tener, situado por algunos especialistas en unos 100 dólares mensuales, un importe que aunque elevado podría tener mucho más sentido.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year.