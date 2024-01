A pesar de que cada vez es más evidente la sensación de que la tecnología y las innovaciones técnicas están cerca de alcanzar su tope, la realidad es que, casi anualmente, podemos toparnos con opciones que dan una vuelta de tuerca al uso que hacemos de la tecnología y de nuestros dispositivos. Sin ir más lejos, la tecnología NFC, de la que hablamos recientemente, es el ejemplo perfecto de ello.

Una tecnología de conexión inalámbrica que, a grandes rasgos, permite la comunicación de corto alcance entre dos dispositivos de forma inalámbrica. Algo que, en pleno 2024, es una funcionalidad a la que millones de personas sacan partido en sus smartphones. Y como ya os explicamos en qué consiste esta tecnología, hoy nos centraremos en la vía idónea para instalarlo en nuestros dispositivos.

Leer más: Así funciona la tecnología NFC que cambia por completo las conexiones inalámbricas

Pasos para activar y desactivar el NFC en tu teléfono móvil

Sin embargo, y como muchas otras utilidades pensadas para nuestros teléfonos móviles, no es algo que queramos tener siempre activado, por motivos como, por ejemplo, que requieren un mayor uso de la batería. No obstante, la realidad es que su uso depende en gran medida del fabricante de cada smartphone. Y en el caso de los teléfonos Android, es muy sencillo.

El avance de la digitalización trae nuevos métodos de pago más rápidos y seguros. Imagen: Freepik.

Si algo caracteriza los teléfonos que operan con este sistema operativo, es el alto grado de personalización que otorgan a sus dispositivos. Y como suele ser habitual de la mano de estos teléfonos, no puede ser más sencillo, ya que podremos hacerlo a través de los atajos de la pantalla de notificaciones, donde al lado de aspectos como el sonido, la ubicación o los datos móviles, encontraremos la opción NFC.

Si aún no has adaptado tu pantalla de atajos, tendrás que hacerlo desde los Ajustes de tu teléfono. Una vez dentro, simplemente tendrás que ir a la sección Conexiones inalámbricas, donde encontrarás una pestaña llamada NFC, que podrás activar y desactivar con un simple clic. Pero lo cierto es que, si tienes pensado hacerlo a menudo, te recomendamos añadirlo directamente a la pantalla de atajos.

En lo relativo a los usuarios de iOS, hay una noticia que no gustará a algunos usuarios de iPhone: no podrán activarlo ni desactivarlo. Por algún motivo, si bien los modelos de estos teléfonos desde el iPhone 6 en adelante cuentan con chips NFC, estos están bloqueados. Esto significa que no se puede hacer uso de sus ventajas, exceptuando el pago por teléfono, incluido en el Apple Pay.

Una decisión que no se sabe muy bien a qué criterio obedece, pero sí trae una noticia relativamente positiva para todos los fans acérrimos de Apple que sí querrían sacar partido a esta funcionalidad, ya que todo parece indicar que estará disponible en los próximos modelos de iPhone, sin confirmar aún si hará su debut en el iPhone 16, que llegará al mercado el próximo mes de septiembre.