Las mejores aplicaciones para editar vídeos con el móvil

De la mano del enorme desarrollo que ha tenido lugar en el mercado telefónico, estos dispositivos se han convertido en un complemento para llevar a cabo prácticamente cualquier tarea. Sin ir más lejos, la creación de contenido se ha profesionalizado en gran medida gracias al amplísimo abanico de herramientas que ofrecen estos smartphones a los usuarios.

Y es que a día de hoy, cualquiera puede editar un vídeo con grandes resultados sin otra herramienta más allá de su teléfono móvil, algo que hasta hace no mucho parecía impensable. Precisamente estas herramientas se han convertido en algunas de las más explotadas del mercado telefónico, de la mano de las aplicaciones de edición de vídeo que triunfan en todos los sistemas operativos.

Leer más: Cómo borrar el historial de búsqueda desde cada navegador de forma sencilla

Edita tus vídeos como un profesional de la mano de las aplicaciones más descargadas

Son muchas las aplicaciones con las que podemos toparnos, tanto en dispositivos Android como iPhone, siendo la gran mayoría de ellas gratuitas o, al menos, contando con una versión gratis y otra de pago. Y dentro de todas las que se han hecho populares a lo largo de los últimos años, Capcut es una de las más destacadas.

No es casualidad que se haya convertido en la aplicación de referencia para los creadores en redes sociales, ya que es una plataforma desarrollada por el propio TikTok. Desraca por muchos aspectos, pero sobre todo por una interfaz intuitiva y sencilla, en la que podemos encontrar una gran variedad de herramientas, entre las que destacan las herramientas inteligentes que simplifican aún más el proceso.

Si lo que buscas es los artificios y los colores, sin lugar a dudas VideoShow es tu aplicación por excelencia. Se trata de una aplicación ciertamente sencillas en lo relativo a sus prestaciones, ya que no va mucho más allá de permitir juntar fotos, vídeos, y añadir voz en off y textos. No obstante sus más de 40 filtros y 70 transiciones, la convierten en la herramienta ideal para aquellos que busquen darle un toque más visual a sus vídeos.

Como no podía ser de otra forma, Adobe también cuenta con su propia opción en lo relativo a estas apps: Adobe Premiere Rush. Se trata de una versión para móvil de su editor de medio, que ofrece algunas de las grandes ventajas de esta herramienta, como son la cámara integrada o la línea de tiempo multipista. Sin embargo, al estar basada en la herramienta para ordenadores, tal vez sea ciertamente complicada de usar para principiantes.

Y es que si lo que buscas es una alternativa fácil, intuitiva y rápida, YouCut debe ser, sin lugar a duda tu opción a elegir. No solo por una interfaz sumamente sencilla de entender, sino para la gran variedad de accesorios que nos permite otorgar a nuestros vídeos, como son efectos, filtros u otras herramientas de texto. Pero claro, su gran desventaja es precisamente esa, que tampoco puedes pedirle resultados espectaculares.

Si lo que buscas es un editor que te permita dar vida a contenido con aspecto profesional, KineMaster es la aplicación para móviles más completas. Y es que más allá de las herramientas básicas, cuenta con otras muchas herramientas avanzadas para dar un toque profesional a tus vídeos: recorte cuadro a cuadro, animación de fotogramas, efecto de varias capas… En definitiva, la mejor opción para tu móvil si ya tienes un cierto recorrido con este tipo de herramientas de edición de vídeo.