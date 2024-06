¿Cuándo llegarán las Apple Vision Pro a España y a qué precio?

Hace ya casi cinco meses desde que Apple lanzó al mercado estadounidense las Apple Vision Pro, uno de los productos más controvertidos de la marca, que generó un gran debate entre amantes y detractores, y que puso en primera plana el desarrollo de la realidad aumentada, y las múltiples posibilidades que esta trae consigo.

Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas, han sido pocas las noticias que se han oído respecto al desarrollo de este dispositivo. Tal vez porque por el momento no haya introducido ninguna mejora significativa respecto al modelo de lanzamiento, o tal vez porque, hasta la fecha, no han salido de Estados Unidos. No obstante, ambas cosas están por cambiar.

La fecha de llegada de las Apple Vision Pro a Europa, inminente

Si eres uno de esos usuarios cibernéticos que quedó maravillado con el lanzamiento de las Apple Vision Pro, pero vives en España, no te preocupes, porque la espera está a punto de terminar. Hace poco, Apple confirmó que su controvertido dispositivo llegaría a algunos países de Europa próximamente. Unos países entre los que, desgraciadamente, no se encuentra España.

Tal y como ha confirmado Apple, su dispositivo de realidad aumentada llegará a Europa en la totalidad de sus países. Sin embargo, de forma previa, llegará a tres países: Alemania, Reino Unido y Francia. Aunque no lleguen a España, eso sí, todos los españoles que están deseando tener este dispositivo entre sus manos lo tendrán ahora mucho más fácil para hacerse con uno de estos dispositivos por cercanía.

El pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado 28 de junio, fecha a partir de la cual usuarios de cualquier país pudieron reservar el dispositivo. Un dispositivo que podrán proceder a comprar a partir del 12 de julio, prácticamente dos semanas después. Aunque seas de España, esto también tiene una parte positiva, ya que no es necesario introducir tu nacionalidad para reservar uno de estos dispositivos, por lo que cualquier persona podría hacerlo.

El precio de las Apple Vision Pro en España, nuevo objeto de polémica

La otra incógnita que también ha resuelto Apple, a falta de conocer la fecha oficial en la que este dispositivo llegará a España, que se estima a finales de este año o principio del siguiente, es el precio que tendrá en su llegada a Europa. Un precio que no ha sorprendido a nadie, ya que dista muy poco del coste que vimos en su lanzamiento en Estados Unidos.

Como todo el mundo sabe, estará disponible en dos modelos: el modelo de las Apple Vision Pro de 256 GB tendrá un precio de 3.999 euros en Europa, siendo el modelo barato, y estando dentro del rango de precio esperado, a pesar de que muchos lo consideren un despropósito. El otro modelo, el de 512 GB, alcanzará los 4.249 euros, multiplicando por dos la capacidad del dispositivo, y también su precio en 250 euros.