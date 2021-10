Diseñan un coche plegable para atender emergencias en las ciudades

City Transformer es una startup israelí que le ha dado una vuelta de tuerca al concepto de vehículo urbano de tamaño reducido que hace años popularizó Mercedes con la marca Smart: además de un habitáculo muy reducido, ha incorporado un sistema que reduce el ancho de vías del vehículo (la distancia entre la rueda izquierda y derecha) que lo convierte en un coche ‘plegable’.

Esto supone que el coche mida 1,40 metros de ancho en su configuración normal y al reducir la distancia entre ruedas se quede en apenas 1 metro sin modificar las dimensiones de la cabina. Su longitud, que no cambia, es de 2,5 metros. Con las ruedas extendidas puede alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que cuando están ‘plegadas’ esa velocidad máxima se reduce a 45 km/h.

Leer más: Gol compra 250 aviones para lanzar un servicio de aerotaxis en Sao Paulo

“Más de 4.000 millones de personas viven en zonas urbanas, en ciudades, y eso aumentará en los próximos años. La gente necesita vehículos para moverse por los centros urbanos, calles estrechas, para el mundo del mañana”, explica el consejero delegado de esta compañía, Asaf Formoza, al periódico The Times of Israel.

El vehículo que fue elegido por la revista Time como uno de los 100 mejores inventos del año 2020, se completa con una batería que alcanza una autonomía de 180 kilómetros y que puede cargarse hasta un 80% en unos 30 minutos, según la web de la compañía.

Imagen del coche plegable desarrollado por la startup israelí City Transformer.

Este coche ‘plegable’ ya tiene abierta la prerreserva, en la que se valora el vehículo en un coste de unos 12.500 euros, aunque el precio final para aquellos que no lo hayan reservado será de 16.000.

No obstante, City Transformer no realiza la fabricación, sino que la contrata a un tercero. Sus primeros modelos los fabricará la compañía alemana Roding Automobile, especializada en componentes de automoción y aeroespaciales. La compañía israelí está tratando de obtener la certificación europea, no como turismo sino como cuadriciclo.

Una flota de coches plegables para atender emergencias sanitarias

Antes de que lleguen a usuarios particulares, estos vehículos podrían tener uso como unidades de atención médica, ya que City Transformer ha firmado un acuerdo con la organización israelí de atención sanitaria de emergencia United Hatzalah, que habitualmente atiende a pacientes trasladando médicos en motocicleta, para ser su proveedor de vehículos.

El acuerdo, valorado en 22 millones de dólares (unos 19 millones de euros, al cambio actual) supondrá que esta compañía de atención sanitaria contará con una flota de 1.000 vehículos de este tipo con material médico que estarán aparcados en varias ciudades de Israel como si de un servicio de movilidad se tratara, de manera que los voluntarios de esta organización puedan acceder rápidamente a ellos.

Según explicó al Times of Israel el vicepresidente de operaciones de United Hatzalah, su objetivo es dar más seguridad a los voluntarios que no tienen licencia de motocicleta o no quieren utilizarla, manteniendo la agilidad para moverse en ciudades con mucho tráfico como Tel Aviv y Jerusalén.

Noticia original: Business Insider

Autor: Miguel Ángel Moreno